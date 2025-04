Kevin Schwantz ospite d’onore al Suzuki Motor Fest

Kevin Schwantz l'ospito d'onore del Suzuki Motor Fest in programma per il prossimo 10 maggio al circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’amatissimo pilota texano sarà in autodromo per una giornata all’insegna del divertimento, della velocità e della. Riminitoday.it - Kevin Schwantz ospite d’onore al Suzuki Motor Fest Leggi su Riminitoday.it Sarà la leggenda del motociclismol'ospito d'onore delin programma per il prossimo 10 maggio al circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’amatissimo pilota texano sarà in autodromo per una giornata all’insegna del divertimento, della velocità e della.

Kevin Schwantz ospite al Suzuki Motor Fest 2025 - Il 10 maggio 2025, il Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà il palcoscenico del Suzuki Motor Fest, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori e di velocità, che avrà come ospite d ... 🔗nautica.it

Suzuki all’Eicma Riding Fest. Ospite d’onore Kevin Schwantz - Suzuki parteciperà alla seconda edizione dell’EICMA Riding Fest, l’evento organizzato e promosso da EICMA interamente dedicato ai demo ride, che ... 🔗motorinolimits.com

Eicma Riding Fest 2025: l’ospite d’onore sarà Kevin Schwantz - L’Eicma Riding Fest 2025 è ormai dietro l’angolo. Il weekend dal 25 al 27 aprile si terrà l’ormai consueta festa ... 🔗msn.com