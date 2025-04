Katy Perry | un flop tira l’altro

Katy Perry. Soltanto un anno e mezzo fa vendeva il catalogo dei suoi successi alla società LItmus Music per l’astronomica cifra di 225 milioni di dollari. Un colpaccio che dava la misura della popolarità di una popstar che per qualche anno se l’è giocata alla pari di Lady Gaga e Beyoncè. Poi, tutto d’un fiato, la magia è sparita, l’empatia con il grande pubblico pure. Sono meccanismi indecifrabili quelli che spengono la luce dove c’è sempre stato il sole. Sta di fatto che un passo falso dopo l’altro, ora la carriera della ragazza che aveva spopolato con I kissed a girl si avvia verso un vicolo se non cieco, almeno buio. Se si guarda all’intera vicenda Perry dal punto di vista artistico occorre fare alcune considerazioni importanti: dopo aver fatto il giudice ad American Idol ed essere stata protagonista dell’half time del SuperBowl, la cantante è tornata in pista nel 2024 con un album, 143, che ha raffreddato notevolmente l’entusiasmo nei suoi confronti. Panorama.it - Katy Perry: un flop tira l’altro Leggi su Panorama.it Il successo nel mondo del pop è come un incantesimo, a volte svanisce . In alcuni casi lentamente, in altri all’improvviso. Emblematico il caso di. Soltanto un anno e mezzo fa vendeva il catalogo dei suoi successi alla società LItmus Music per l’astronomica cifra di 225 milioni di dollari. Un colpaccio che dava la misura della popolarità di una popstar che per qualche anno se l’è giocata alla pari di Lady Gaga e Beyoncè. Poi, tutto d’un fiato, la magia è sparita, l’empatia con il grande pubblico pure. Sono meccanismi indecifrabili quelli che spengono la luce dove c’è sempre stato il sole. Sta di fatto che un passo falso dopo, ora la carriera della ragazza che aveva spopolato con I kissed a girl si avvia verso un vicolo se non cieco, almeno buio. Se si guarda all’intera vicendadal punto di vista artistico occorre fare alcune considerazioni importanti: dopo aver fatto il giudice ad American Idol ed essere stata protagonista dell’half time del SuperBowl, la cantante è tornata in pista nel 2024 con un album, 143, che ha raffreddato notevolmente l’entusiasmo nei suoi confronti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non a tutti è piaciuto il volo nello spazio di Katy Perry: perché diverse star, come Olivia Wilde e Emily Ratajkowski, l'hanno criticata - Non a tutti è piaciuta la missione (pseudo) spaziale al femminile compiuta da Katy Perry, Lauren Sánchez e le loro amiche a bordo del Blue Origin della società spaziale di Jeff Bezos (che, oltre a essere il secondo uomo più ricco del mondo, è anche il futuro marito di Sánchez). Un evento in pompa magna, con televisioni e siti collegati da tutta la Terra, per vedere il viaggio di 11 minuti di un equipaggio tutto al femminile (non accadeva dal 1963), ai confini dello spazio. 🔗amica.it

Blue Origin, il lancio del razzo con Katy Perry e la moglie di Bezos diventa uno show - Nel 2011 Katy Perry cantava di alieni e attrazioni galattiche nel brano E.T., una hit che sembrava uscita da un film sci-fi. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quella fantasia prende forma in modo sorprendentemente reale: Katy non è più solo protagonista di un videoclip spaziale, ma di un vero volo oltre l’atmosfera terrestre. Alle 9:30 del mattino in Texas (le 15:30 in Italia), sei donne saliranno a bordo del razzo New Shepard per compiere un viaggio storico firmato Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Jeff Bezos. 🔗panorama.it

La sposa dell’anno? Spedita nello spazio, con lei anche Katy Perry e l’astronauta che subì uno stupro - “Siamo pronte per lo spazio”: hanno dichiarato la futura Lady Bezos , la popstar Katy Perry e altre quattro "esploratrici" del cosmo alla vigilia di lancio. Le sei donne, salvo possibili complicazioni tecniche o meteo, lunedì prossimo partiranno dalla piattaforma Blue Origin di Van Horn in Texas per la prima missione di un equipa... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Katy Perry: un flop tira l’altro; Katy Perry, la rinascita della star fragile: “Dopo la rottura con Orlando ho pensato di uccidermi”; Katy Perry e Orlando Bloom, l’amore cresce. E anche la pancia; Coppie tormentate: i vip in una relazione tira e molla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Katy Perry, ancora un flop: il tour non parte con il piede giusto - 26 apr 2025 - Dai record condivisi con Michael Jackson alle critiche: cos'è successo al debutto del nuovo tour. 🔗rockol.it

Katy Perry, il tour è una delusione: arene vuote e fan critici - Momento critico per Katy Perry e il suo Lifetimes Tour tra arene vuote negli Stati Uniti e critiche feroci sui social per le sue performance ... 🔗abruzzo.cityrumors.it

Katy Perry nello spazio: missione fallita tra le polemiche - Katy Perry vola nello spazio con un equipaggio femminile su Blue Origin. Il web insorge: “Inclusione o spettacolo per miliardari?” ... 🔗msn.com