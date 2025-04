Karate Kids al PalaCasali | protagonisti bambini e adolescenti tra gesta sportive e crescita personale

PalaCasali ospiterà il Karate Kids Project Fijlkam – Centro Italia. Si tratta di una manifestazione promozionale giovanile che vedrà protagonisti bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, tesserati Fijlkam provenienti dalle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e. Anconatoday.it - Karate Kids al PalaCasali: protagonisti bambini e adolescenti, tra gesta sportive e crescita personale Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Domenica 11 maggio 2025 Ilospiterà ilProject Fijlkam – Centro Italia. Si tratta di una manifestazione promozionale giovanile che vedràe ragazzi dai 4 ai 14 anni, tesserati Fijlkam provenienti dalle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e.

Cosa riportano altre fonti

I The Kolors protagonisti in Polonia: a The Voice Kids la piccola Marianna convince tutti con Italodisco - I The Kolors tornano protagonisti in Polonia dove Italodisco è doppio disco di Diamante: la canzone è stata protagonista a The Voice Kids del paese dell'Est Europa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Karate Kid: Legends | I poster dei protagonisti del film - Sono disponibili i nuovi poster di Karate Kid: Legends, il film Sony Pictures in uscita da giugno. Il film nasce come una sorta di crossover tra la famosa saga Karate Kid e la serie sequel Cobra Kai, e si erge come la più classica delle operazioni nostalgia, ma con l’obiettivo di portare in sala le nuove generazioni e magari dare nuova linfa ad un franchise dalle grandi potenzialità. L’appuntamento con le sale è fissato per il 5 giugno. 🔗universalmovies.it

Made in Italy, lodigiani protagonisti - Lodigiano protagonista nella giornata del “Made in Italy” promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell’artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema “Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”. Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell’associazione Giacomo Basso. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Karate Kids al PalaCasali: protagonisti bambini e adolescenti, tra gesta sportive e crescita personale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ad Ancona oltre 300 giovani atleti per Karate Kids al Palacasali - Nuovo appuntamento con lo sport ad Ancona. Domenica 11 maggio al PalaCasali si sfideranno oltre 300 giovanissimi atleti, provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria per sfidarsi al Karate ... 🔗ansa.it

Oltre 300 giovani atleti si sfidano al palaCasali di Ancona nel karate kids project 2025 - Oltre 300 bambini da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria si incontrano ad Ancona per il Karate Kids Project Fijlkam, un evento inclusivo che promuove crescita personale e sociale attraverso il ka ... 🔗gaeta.it

Karate Kid: Legends | I poster dei protagonisti del film - I poster dei protagonisti del film, diffusi attraverso i canali social, arrivano sulle nostre pagine alcuni giorni dopo il lancio del nuovo appassionante trailer che trovate a questo nostro indirizzo. 🔗universalmovies.it