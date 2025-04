Karaoke con i bambini in centro Polizia Locale ferma la musica | botta e risposta con la sindaca

Karaoke, ha. Foggiatoday.it - Karaoke con i bambini in centro, Polizia Locale ferma la musica: botta e risposta con la sindaca Leggi su Foggiatoday.it Con un video pubblicato su Fb, Filippo Mendolicchio prova a fare chiarezza in merito a quanto avvenuto e denunciato pubblicamente domenica 27 aprile lungo l'isola pedonale di Foggia, quando due vigili lo hanno invitato a rimuovere gli strumenti del suo lavoro e ad interrompere un, ha.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Partita di calcio tra bambini al centro sportivo della polizia: rissa tra genitori sugli spalti - Botte sugli spalti del centro sportivo della polizia a Tor di Quinto, dove un gruppo di genitori - non appartenenti alle forze dell'ordine - se l'è date di santa ragione durante la partita dei figli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Rissa alla partita di calcio dei bambini al Centro sportivo della Polizia: genitori invadono il campo per picchiarsi - L’ennesima rissa scoppiata durante una partita di calcio tra i genitori dei bambini in campo. Ma questa volta non ha avuto luogo in un qualsiasi campo di periferia, ma nel circolo sportivo della Polizia di Stato in via di Tor di Quinto (Roma). Uno dei papà è stato ferito alla testa ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso con una prognosi di 30 giorni. La rissa si è scatenata lo scorso sabato 15 marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Partita di calcio fra bambini nel centro sportivo della Polizia: scoppia la rissa tra genitori - Epilogo assurdo quanto davvero inconcepibile quello di una partita di calcio tra bambini in uno dei circoli più frequentati della capitale Doveva essere una sana giornata di sport e divertimento per dei bambini che magari sognano di emulare le gesta dei loro idoli sul campo di calcio. A soli nove anni è lecito cercare di emulare il gesto di Messi o una giocata alla MBappè, per loro resta un gioco. 🔗cityrumors.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le star della musica cantano il Natale: il video karaoke che impazza sul web. 🔗Cosa riportano altre fonti