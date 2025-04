Juventus Women ufficiale | si ritira Sara Gama

ufficiale, Sara Gama al termine della stagione lascerà la Juventus Women ed anche il calcio. Queste le sue parole ai canali ufficiali. Leggi su Calciomercato.com Ora èal termine della stagione lascerà laed anche il calcio. Queste le sue parole ai canali ufficiali.

Juventus Women, ufficiale: si ritira Sara Gama - Ora è ufficiale, Sara Gama al termine della stagione lascerà la Juventus Women ed anche il calcio. Queste le sue parole ai canali ufficiali bianconeri: `Tutto è. 🔗calciomercato.com

Sara Gama si ritira: chi è la leggenda della Juventus simbolo del calcio femminile tra veleni e lotta al razzismo - Sara Gama lascia la Juventus e il calcio giocato. I successi, la lotta alla discriminazione e le polemiche per il Mondiale del 2023 da cui venne esclusa. 🔗sport.virgilio.it

UFFICIALE - Sara Gama si ritira: "Un viaggio indescrivibile, l'amore per questo sport resta con me per sempre" - Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato in una lunga lettera: "Tutto è iniziato a Trieste. Un pallone, i primi calci tirati senza pensarci ... 🔗msn.com