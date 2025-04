Juventus Women Inter in contemporanea con Lazio Juve | la Lega oscura la festa Scudetto delle bianconere Scoppia la polemica sui social

Juventus Women Inter in contemporanea con Lazio Juve: tutti i dettagli sulla scelta che fa molto discutere i tifosi sui socialLa Juventus Women sfiderà l'Inter, nella partita in cui verrà consegnato lo Scudetto delle bianconere all'Allianz Stadium. Sarà anche l'ultima partita di Sara Gama prima del ritiro e sarebbe stato una bellissima occasione per riempire lo stadio se non fosse che la partita sarà in contemporanea con quella della prima squadra maschile contro la Lazio, sabato 10 maggio alle 18.Una scelta che ha già fatto scatenare le polemiche dei tifosi bianconeri sui social nei confronti della scelta della Lega Serie A.

