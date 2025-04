Juventus Women Caruso vince il campionato col Bayern Monaco | la dedica sui social di Girelli – FOTO

Juventus Women, Caruso vince il campionato col Bayern Monaco: la dedica sui social di Girelli, sua ex compagna di squadra in bianconero – FOTODopo aver lasciato la Juventus Women negli scorsi mesi, Arianna Caruso ha deciso di iniziare una nuova avventura all’estero col Bayern Monaco. Con il club tedesco nelle scorse ore si è laureata campione di Germania.Girelli – «Anche se la strada ci ha separate inaspettatamente a metà percorso, una parte del nostro scudetto porta anche il tuo nome. E ora, vederti vincere in Germania rende tutto più speciale. Te lo meriti. Complimenti Lula» ha scritto Girelli sul proprio profilo Instagram. .com Juventusnews24.com - Juventus Women, Caruso vince il campionato col Bayern Monaco: la dedica sui social di Girelli – FOTO Leggi su Juventusnews24.com ilcol: lasuidi, sua ex compagna di squadra in bianconero –Dopo aver lasciato lanegli scorsi mesi, Ariannaha deciso di iniziare una nuova avventura all’estero col. Con il club tedesco nelle scorse ore si è laureata campione di Germania.– «Anche se la strada ci ha separate inaspettatamente a metà percorso, una parte del nostro scudetto porta anche il tuo nome. E ora, vedertire in Germania rende tutto più speciale. Te lo meriti. Complimenti Lula» ha scrittosul proprio profilo Instagram. .com

