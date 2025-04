Juventus Sara Gama annuncia il ritiro

Sara Gama lascia il calcio giocato. Lo annuncia la leggenda di Juventus e Nazionale sul sito della società bianconera con una lunga lettera. "Tutto è iniziato a Trieste. Un pallone, i primi calci tirati senza pensarci troppo nel mio quartiere o sul lungomare di Barcola. La prima squadra con gli amici di sempre,

Juventus, Sara Gama annuncia il ritiro - (Adnkronos) – Sara Gama lascia il calcio giocato. Lo annuncia la leggenda di Juventus e Nazionale sul sito della società bianconera con una lunga lettera. "Tutto è iniziato a Trieste. Un pallone, i primi calci tirati senza pensarci troppo nel mio quartiere o sul lungomare di Barcola. La prima squadra con gli amici di sempre,

Sara Gama: «La Juventus Women ha eliminato il PSG, se ripenso a 10 anni fa… Ritiro? Vi avviso io» - di Redazione JuventusNews24Sara Gama dalla Juventus Women al suo futuro: le dichiarazioni in una lunga intervista della calciatrice bianconera Il capitano della Juventus Women e simbolo della Nazionale femminile, Sara Gama, si è raccontata in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. SOPRANNOMI – «Qui alla Juve tante delle ragazze mi chiamano “Pres”, con tutte le cose di politica sportiva che faccio… però Speedy mi è rimasto». 🔗juventusnews24.com

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

