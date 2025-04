Juventus Next Gen ufficiali le squalifiche di Gil e Citi | non ci saranno contro il Benevento Chi può giocare in difesa nel primo match dei playoff? Le possibili scelte

LIVE/ Avellino-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali - Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Avellino-Juventus Next Gen: Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disposizione: Marano, Todisco, D’Ausilio, Rocca, Russo, Palumbo, Armellino, Cionek, Zuberek, Mutanda. All. R. Biancolino. Juventus Next Gen (3-4-1-2): Daffara; Gil Puche, Scaglia, Turicchia; Pietrelli, Macca, Faticanti, Cudrig; Adzic; Guerra, Afena-Gyan. 🔗anteprima24.it

Juventus Next Gen, ufficiali date e orari dei prossimi match dei bianconeri: il calendario dalla 14ª alla 19ª giornata di ritorno - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, ufficiali data e orari dei prossimi match dei bianconeri: tutti i dettagli sul girone di ritorno Sono ufficiali gli orari e le date dei prossimi match della Juventus Next Gen in campionato. La Serie C entra sempre più nel vivo con le partite che diventano importanti per conquistare un posto nei playoff. 14^ GIORNATA RITORNO JUVENTUS NEXT GEN-Foggia | Sabato 22 marzo, ore 17:30 15^ GIORNATA RITORNO Turris-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 29 marzo, ore 15:00 16^ GIORNATA RITORNO JUVENTUS NEXT GEN-Crotone | Sabato 5 aprile, ore ... 🔗juventusnews24.com

Avellino Juventus Next Gen LIVE: Adzic titolare, torna Afena-Gyan in avanti. Le scelte ufficiali di Brambilla - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Giugliano LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie C 2024/25 La Juventus Next Gen torna in campo per continuare la striscia di risultati utili consecutiva contro la seconda forza del girone C di Serie C: l’Avellino. Juventusnews24 segue LIVE il match dei bianconeri di Brambilla. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Avellino Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola (di Enrico Pecci) Aggiornamenti a partire dalle 12:30 Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine partita ... 🔗juventusnews24.com

