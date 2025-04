Juventus Next Gen ora i playoff Si parte da Benevento dopo la grande rimonta

dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff. Leggi su Calciomercato.com l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: laGen affronterà ilnel primo turno dei

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, Adzic per i playoff della Next Gen. E poi? Si va verso il prestito - Una nuova vita, ma chissà se gli basta. Vasilje Adzic in questo momento sta riscoprendo quello che gli mancava: la benedettissima continuità.... 🔗calciomercato.com

Juventus Next Gen ai playoff di Serie C se… Tutte le combinazioni: la squadra di Brambilla ci crede - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen ai playoff di Serie C? Tutti i dettagli sul possibile percorso dei bianconeri: ecco cosa deve succedere Si è conclusa da pochi minuti la giornata 35 del girone C di Serie C tra Giugliano e Casertana col risultato di 1-1. Una partita che hanno seguito con attenzione anche i tifosi della Juventus Next Gen: con questo risultato i campani non hanno superato in classifica i bianconeri che rimangono al nono posto (penultimo valido per la zona play-off), anche se con una partita in più. 🔗juventusnews24.com

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus Next Gen, regolamento playoff Serie C: quando si gioca, contro quale avversario, dove in tv; UFFICIALE - Ecco quando si giocherà il Playoff di Serie C Benevento-Juventus Next Gen; Guida ai playoff e alla situazione della Juventus Next Gen: a Benevento servirà vincere... con una difesa nuova; Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta - Dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff di Serie C. La. 🔗calciomercato.com

Juventus Next Gen, regolamento playoff Serie C: quando si gioca, contro quale avversario, dove in tv - I bianconeri di Brambilla sono riusciti a conquistare l'obiettivo con una cavalcata importante: ecco tutti i dettagli ... 🔗tuttosport.com

Pagina 3 | Juventus Next Gen, regolamento playoff Serie C: quando si gioca, contro quale avversario, dove in tv - I bianconeri di Brambilla sono riusciti a conquistare l'obiettivo con una cavalcata importante: ecco tutti i dettagli ... 🔗tuttosport.com