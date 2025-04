Juventus Next Gen Gatto dopo la vittoria del Messina | Avevamo tre diffidati da gestire e due infortuni Per noi è meglio fare questo

Juventus Next Gen, Gatto dopo la vittoria del Messina: tutte le dichiarazioni dell'allenatore dopo il matchL'allenatore del Messina Gatto ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del tecnico dopo il match di Serie C.PAROLE – «Stavamo sostituendo soltanto Lia e inserendo Costantino. Il contemporaneo infortunio di Gyamfi ci ha costretto al doppio cambio e siamo passati alla difesa a cinque. C'erano anche i tre diffidati da gestire e le coincidenze cambiano il tuo piano partita. Gelli ha preso una botta sul ginocchio ed era acciaccato, stava per essere sostituito. Per noi è meglio riposare un attimo, non sappiamo che responso avranno gli esami medici dei prossimi giorni. C'è anche Ingrosso infortunato».

