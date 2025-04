Juventus-Monza | le pagelle super Nico e disastro Yildiz

Juventus-Monza è storia. I bianconeri vincono 2-0 nonostante la sofferenza nel secondo tempo dovuta all’espulsione di Kenan Yildiz. Le pagelle di Juventus-Monza DI GREGORIO 6 – grande ex della partita, qualche buon intervento che riesce a dare sicurezza a un reparto arretrato che certezze ne ha avute davvero poche.KALULUL'articolo Juventus-Monza: le pagelle, super Nico e disastro Yildiz proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Juventus-Monza: le pagelle, super Nico e disastro Yildiz Leggi su Ilprimatonazionale.it è storia. I bianconeri vincono 2-0 nonostante la sofferenza nel secondo tempo dovuta all’espulsione di Kenan. LediDI GREGORIO 6 – grande ex della partita, qualche buon intervento che riesce a dare sicurezza a un reparto arretrato che certezze ne ha avute davvero poche.KALULUL'articolo: leproviene da Il Primato Nazionale.

Ne parlano su altre fonti

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 3-0: Nico Gonzalez invisibile, super Mandragora - Voti, top e flop di Fiorentina-Juventus, match del ‘Franchi’ valido per la 29° giornata del campionato di Serie A Rolando Mandragora (LaPresse) – Calciomercato.itFIORENTINA De Gea 6 Pongracic 6,5 Pablo Marì 6,5 Ranieri 7 (78? Comuzzo SV) Dodo 6,5 Fagioli 7,5 (85? Folorunsho SV) Cataldi 7,5 (89? Adli SV) Mandragora 8 Gosens 7,5 Gudmundsson 7 (78? Beltran SV) Kean 7 (89? Zaniolo SV) Allenatore: Palladino 8 TOP Fiorentina: Mandragora 8 – Ancora determinante, seconda prodezza consecutiva dopo l’eurogol in coppa. 🔗calciomercato.it

Lecce-Como, le pagelle di CM: super Diao e un Nico Paz scintillante, ci provano Tete Morente e N'Dri - Lecce-Como 0-3 Lecce Falcone 6,5: due grandi parate nel primo tempo, soprattutto su Nico Paz. Non ha colpe sui tre gol del Como. Veiga 5,5: dev... 🔗calciomercato.com

Inter-Lille Primavera 3-1, pagelle: Calligaris super, Spinacce da 8! - L’Inter Primavera vince contro il Lille con il risultato di 3-1 e passa il turno in UEFA Youth League. Calligaris e Spinacce regalano la qualificazione, le pagelle della partita. Calligaris 7.5: Il portiere fa due parate strepitose nel primo tempo. La prima sullo 0-0, la seconda per tenere il doppio vantaggio. Posizionamento ed esplosività per pochi sulle gambe. Inter-Lille Primavera, pagelle – DIFESA Della Mora 6: Lui è il titolare di Youth League e conferma le buone sensazioni già date nella fase a gironi di inizio stagione. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus-Monza: le pagelle, super Nico e disastro Yildiz; Juventus-Monza 2-0, le pagelle dei bianconeri: festa Gonzalez-Muani, follia Yildiz; Juventus-Empoli 3-5 d.c.r. (1-1), pagelle e tabellino: Nico Gonzalez sbaglia tutto, perla Maleh, magia Thuram, Perin è super; Juventus-Monza 2-0, le pagelle: Kolo Muani, segnali incoraggianti. Turati incolpevole. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pagelle di Juventus-Monza 2-0: Nico Gonzalez e Kolo Muani si sbloccano. Yildiz, leggerezza da rosso! - Serie A, pagelle Juventus-Monza 2-0: Nico Gonzalez e Kolo Muani avvicinano i biancorossi alla B. Sciocchezza totale di Yildiz, bianconeri per un tempo in 10. 🔗sport.virgilio.it

Eurosport - Le pagelle di Juventus-Monza: Nico e Thuram i migliori, Yildiz si becca un "4" - Nico Gonzalez e Khephren Thuram si dividono la palma di migliore in campo in Juventus-Monza per i colleghi di "Eurosport": voto 7 in pagella per entrambi i giocatori, con ... 🔗tuttojuve.com

Le pagelle di Juventus-Monza: Nico Gonzalez ritrovato, Caprari pimpante - Yildiz 4: compromette la sua prestazione e la corsa Champions con una gomitata gratuita a Bianco. Salterà le sfide con Bologna e Lazio: assenza pesantissima. Kolo Muani 6.5: soffre il gioco ruvido di ... 🔗repubblica.it