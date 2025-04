Juventus-milan 1-2 | Punti salienti | Colpi pulisici nel ritorno di Rossoneri | EA Sports FC Supercup 2025

Juventus come penalità da parte del goal di Pulisic e Gatti .Guarda questo video su YoutubeL'articolo Juventus-milan 1-2 Punti salienti Colpi pulisici nel ritorno di Rossoneri EA Sports FC Supercup 2025 proviene da JustCalcio.com. Leggi su Justcalcio.com L’apri di Yildiz non era sufficiente per garantire un posto in finale per lacome penalità da parte del goal di Pulisic e Gatti .Guarda questo video su YoutubeL'articolo1-2neldiEAFCproviene da JustCalcio.com.

Cosa riportano altre fonti

Genoa-Bologna 2-2 | Punti salienti | Pinamonti Double Salvas Point | Serie A 2024/25 - Un super doppio di Pinamonti ha salvato un pareggio per Genoa. Il suo equalizzatore del secondo tempo in ritardo ha salvato un punto dopo i gol da Orsolini …Guarda questo video su Youtube L'articolo Genoa-Bologna 2-2 | Punti salienti | Pinamonti Double Salvas Point | Serie A 2024/25 proviene da JustCalcio.com. 🔗justcalcio.com

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 55-59, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 12 punti di Shields, meneghini in controllo nel terzo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-59 Nikola Kalinic da due! 10 punti per l’ex Fenerbahce Istanbul. 53-59 Zach LeDay appoggia e riporta Milano a due possessi pieni di vantaggio! Time-out televisivo. 53-57 La Stella Rossa prova a rimanere in scia con John Brown III! 51-57 Fabien Causeur si mette in proprio per il +6 Milano! 51-55 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta. 51-53 Nemanja Nedovic va fin in fondo: mini-break di 4-0 e -2 per la Stella Rossa! 49-53 Canestro di Nikola Calinic per accorciare. 🔗oasport.it

Inter-Torino 3-2 | Punti salienti estesi | Serie A 2024/25 - Rivivi la migliore azione tra Inter e Torino, che si è conclusa per 3-2 a favore dei Nerazzurri grazie alla prima tripletta di Thuram per l’Inter.Guarda questo video su Youtube L'articolo Inter-Torino 3-2 | Punti salienti estesi | Serie A 2024/25 proviene da JustCalcio.com. 🔗justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Lazio-Roma: formazioni e orari tv. Punti chiave per la Champions nel 185° derby; Derby di Roma: l’analisi tattica di Brocchi; OraSì Ravenna sorprende Luiss Roma: vittoria 86-82 in chiave playoff. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, disastro scontri diretti: solo 7 punti in 12 partite - Inter 1.54 (20 punti in 13 partite) 5. Atalanta 1.50 (18 punti in 12 partite) 6. Juventus 1.23 (16 punti in 13 partite) 7. Lazio 1.00 (12 punti in 12 partite) 8. Roma 0.70 (7 punti in 10 partite ... 🔗msn.com