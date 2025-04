Juventus Gatti scalpita | Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura sto cercando di rientrare Classifica? Ecco il nostro obiettivo

Gatti ha parlato e annunciato quando dovrebbe tornare in campo e quale sarà l’obiettivo della Juventus Federico Gatti, difensore della Juve ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano. Ecco le dichiarazioni del centrale bianconero: RIENTRO IN campo – «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di . Calcionews24.com - Juventus, Gatti scalpita: «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare. Classifica? Ecco il nostro obiettivo» Leggi su Calcionews24.com Federicoha parlato e annunciato quando dovrebbe tornare ine quale sarà l’dellaFederico, difensore della Juve ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano.le dichiarazioni del centrale bianconero: RIENTRO IN– «per me nondal! C’è, stodi .

Ne parlano su altre fonti

Gatti scalpita per il suo rientro in campo: «Fosse per me non sarei nemmeno uscito dal campo. Ecco quando dovrei riprendere a correre». Poi fissa l’obiettivo della Juve: «Bisogna centrarlo in tutti i modi» - di Redazione JuventusNews24Gatti ha annunciato quando dovrebbe rientrare in campo e quale sarà l’obiettivo della Juve da qui fino alla fine della stagione Federico Gatti sprona la Juve e lo fa a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano. Ecco le parole del difensore bianconero, il quale annuncia il suo rientro in campo. RIENTRO IN CAMPO – «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. 🔗juventusnews24.com

Pagliuca: “Per il Bologna era meglio fosse rimasto 'Stranino' Motta alla Juventus. Non sta bene se non cambia i ruoli" - Gianluca Pagliuca, ex di Bologna e Inter, ha parlato della sfida decisiva per Scudetto e Champions League della 33esima giornata di Serie A... 🔗calciomercato.com

PSV Eindhoven-Juventus 3-1 LIVE ai supplementari: Flamingo al 98', errore di Gatti e Di Gregorio - IL TABELLINO PSV Eindhoven-Juventus 3-1 MARCATORI: 53` Perisic (P), 65` Weah (J), 74` Saibari (P), 98` Flamingo (P) ASSIST: Lang (P), de Jong... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gatti annuncia il suo rientro in campo: l'annuncio ufficiale; Gatti scalpita per il suo rientro in campo | Fosse per me non sarei nemmeno uscito dal campo Ecco quando dovrei riprendere a correre Poi fissa l’obiettivo della Juve | Bisogna centrarlo in tutti i modi; Gatti | Ecco quando torno a correre Alla Juventus quarto posto obiettivo minimo Il rinnovo; Ultimissime Juve LIVE | Yildiz si scusa Kelly si fa male e Gatti annuncia il suo ritorno in campo!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gatti: "Ecco quando torno a correre. Alla Juventus quarto posto obiettivo minimo. Il rinnovo..." - Federico Gatti parla a tutto campo, dal rientro in campo al rinnovo fino a Igor Tudor e Kenan Yildiz. Il difensore della Juventus ha parlato all`evento Inside th. 🔗msn.com

Juventus, Gatti: "Quarto posto obiettivo minimo, va centrato" - Il difensore bianconero ha parlato a margine del premio Ussi a Coverciano: "Il quarto posto è l'obiettivo minimo - ha spiegato -. Bisogna fare di tutto per centrarlo. Non si può essere contenti dei ... 🔗sport.sky.it

"Facciamoci tutti un esame di coscienza": Gatti commenta il periodo Juve - A margine dell'evento " Inside the Sport" a Coverciano, il difensore bianconero ha fatto il punto sulla sua stagione e gli obiettivi futuri ... 🔗tuttosport.com