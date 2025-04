Juventus Douglas Luiz dice addio | finanzia il colpo da 40 milioni

Juventus sta facendo i conti con la situazione Douglas Luiz, che ha deluso e che a fine anno saluterà. In tal senso, il sostituto pare sia stato individuato e può arrivare per una cifra di circa 40 milioni di euro.I bianconeri, con la testa in maniera inevitabile al campo, dove c'è una qualificazione alla prossima UEFA Champions League ancora tutt'altro che conquistata, devono programmare anche il loro futuro. Dopo l'ennesima annata al di sotto delle aspettative, la delusione dei tifosi è straripante e si ha la netta sensazione che si sia esaurita la loro pazienza. Nei giudizi sul campionato attualmente in corso pesano in maniera inevitabile anche gli acquisti estivi, che a parte Thuram hanno deluso praticamente in blocco.Juventus, nome nuovo per il centrocampo: può essere il sostituto di Douglas Luiz

