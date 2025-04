Juventus allarme per Tudor | nuovo infortunio e lungo stop

nuovo infortunio in casa Juventus e nuovo allarme in vista del finale di stagione. Tudor dovrà fare i conti con l’ennesimo ko, il quale potrebbe prolungarsi per circa 15-20 giorni. Attenzione anche agli aggiornamenti su Koopmeiners e VlahovicPiove sul bagnato in casa Juventus dopo i recenti infortuni di Vlahovic e Koopmeiners. Come confermato ufficialmente dal club bianconero, Kelly ha rimediato una leggera lesione al bicipite femorale e le sue condizioni saranno rivalutate con calma tra circa 10 giorni. L’ex centrale difensivo del Newcastle, quindi, potrebbe restare fermo per almeno 15-20 giorni. Kelly salterà sicuramente le sfide contro il Bologna e contro la Lazio.Juventus, allarme per Tudor: nuovo infortunio e lungo stop (LaPresse) TvPLay.itBrutta tegola per Tudor, il quale sarà costretto a ridisegnare totalmente l’assetto difensivo bianconero. Tvplay.it - Juventus, allarme per Tudor: nuovo infortunio e lungo stop Leggi su Tvplay.it in casain vista del finale di stagione.dovrà fare i conti con l’ennesimo ko, il quale potrebbe prolungarsi per circa 15-20 giorni. Attenzione anche agli aggiornamenti su Koopmeiners e VlahovicPiove sul bagnato in casadopo i recenti infortuni di Vlahovic e Koopmeiners. Come confermato ufficialmente dal club bianconero, Kelly ha rimediato una leggera lesione al bicipite femorale e le sue condizioni saranno rivalutate con calma tra circa 10 giorni. L’ex centrale difensivo del Newcastle, quindi, potrebbe restare fermo per almeno 15-20 giorni. Kelly salterà sicuramente le sfide contro il Bologna e contro la Lazio.per(LaPresse) TvPLay.itBrutta tegola per, il quale sarà costretto a ridisegnare totalmente l’assetto difensivo bianconero.

Tudor Juventus, come giocherebbero i bianconeri con il nuovo allenatore? Il possibile modulo e lo stile di gioco - di Redazione JuventusNews24Tudor Juventus, come giocherebbero i bianconeri con il nuovo allenatore? Tutti i dettagli sull’ex Lazio Tudor si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juve e sostituire Thiago Motta in questo finale di stagione, come riportato da Sky Sport. Come potrebbe giocare l’ex allenatore tra le altre di Lazio, Verona e Marsiglia? Il mister ha spesso adottato il 3-4-2-1 e quindi potrebbe riportare una difesa a tre anche in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Igor Tudor, chi è il nuovo allenatore della Juventus - (Adnkronos) – Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’esonero di Thiago Motta, il club bianconero oggi ha scelto l’ex tecnico, tra le altre, di Lazio e Marsiglia per chiudere la stagione e centrare l’obiettivo Champions League. Un profilo pensato per riportare grinta e carattere a un gruppo che sembrava ormai in rotta con le idee di Motta, e che conosce bene l’ambiente Juve, avendo vestito la maglia bianconera da calciatore. 🔗.com

