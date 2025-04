Juventus a pezzi dopo l’infortunio di Kelly | a Bologna solo due difensori centrali a disposizione

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez - Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio. IL COMUNICATO FIGC A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il... 🔗milanotoday.it

Thiago Motta dopo l’esonero: “Juventus, dovevi darmi il tempo. Inaccettabili bugie” - Thiago Motta rompe il silenzio dopo l’addio anticipato alla Juventus e lo fa con parole cariche di delusione, ma anche di orgoglio per il lavoro svolto. «Non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Ma non parliamo di fallimento: eravamo a un punto dal quarto posto. Il progetto era triennale, con una rivoluzione profonda e un ringiovanimento della rosa». L’ex tecnico bianconero spiega che «la fiducia della società era stata espressa pubblicamente, poi qualcosa è cambiato». 🔗thesocialpost.it

Koopmeiners Juventus, anche la pazienza di Thiago Motta sta per finire: l’olandese sarà titolare contro il Verona dopo i fischi dello Stadium? - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juventus, l’olandese confermato titolare contro il Verona? Gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampista I fischi dopo la sostituzione in Juve-Empoli rappresentano quella che finora è stata la stagione di Koopmeiners in bianconero: deludente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bonus per l’olandese sono finiti e dopo tanta pazienza Thiago Motta dovrebbe tenere fuori il centrocampista nella sfida contro il Verona. 🔗juventusnews24.com