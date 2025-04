Judo la consacrazione di Parlati e la forza del gruppo Europei eccellenti per l’Italia

Judo vuole proseguire il percorso di crescita intrapreso nei precedenti due cicli olimpici e risponde subito presente nel primo grande appuntamento del nuovo quadriennio a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. Gli azzurri si sono infatti resi protagonisti di un ottimo Campionato Europeo, stabilendo il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione della rassegna continentale senior nonostante la pesante assenza di Alice Bellandi.L’oro olimpico di Parigi 2024 nei -78 kg ha effettuato una scelta di programmazione ben precisa, mettendo nel mirino i Mondiali di Budapest (13-20 giugno) per andare a caccia del titolo iridato e rinunciando di conseguenza ai tornei precedenti. l’Italia, priva dell’unica atleta medagliata la scorsa estate alle Olimpiadi, ha riscoperto la forza di un gruppo sempre più profondo e competitivo che sembra ormai abbastanza maturo per cominciare a raccogliere quanto seminato nelle ultime stagioni. Oasport.it - Judo, la consacrazione di Parlati e la forza del gruppo. Europei eccellenti per l’Italia Leggi su Oasport.it La Nazionale italiana divuole proseguire il percorso di crescita intrapreso nei precedenti due cicli olimpici e risponde subito presente nel primo grande appuntamento del nuovo quadriennio a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. Gli azzurri si sono infatti resi protagonisti di un ottimo Campionato Europeo, stabilendo il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione della rassegna continentale senior nonostante la pesante assenza di Alice Bellandi.L’oro olimpico di Parigi 2024 nei -78 kg ha effettuato una scelta di programmazione ben precisa, mettendo nel mirino i Mondiali di Budapest (13-20 giugno) per andare a caccia del titolo iridato e rinunciando di conseguenza ai tornei precedenti., priva dell’unica atleta medagliata la scorsa estate alle Olimpiadi, ha riscoperto ladi unsempre più profondo e competitivo che sembra ormai abbastanza maturo per cominciare a raccogliere quanto seminato nelle ultime stagioni.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Parlati al quarti! Tra poco Bedel ed Esposito - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Uno shido a testa 13.02: La francese Gahie si qualifica ai quarti dei -73 kg 13.00: L’azero Tckaev supera il turno battendo il moldavo Gotonoaga ed è ai quarti dei -81 kg. Ora Esposito affronta il turco Koc 12.58: IPPOOOOOOOOOOOOOOOON PARLATIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Basta un minuto all’azzurro per atterrare lo slovacco Barto e qualificarsi per i quarti dove affronterà il bulgaro Ivanov 12. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: avanti Parlati ed Esposito! Stangherlin e Pedrotti eliminate - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: Koc e Casse raggiungono gli ottavi dei -81 kg. Il turco Koc, numero 27 del ranking, sarà il prossimo avversario di Esposito 11.55: Nei -70 kg donne avanti anche Gahie e Willems 11.54: Arriva il terzo shido per Pedrotti che esce di scena, agli ottavi va l’olandese De Voogd 11.52: Soluzione al golden score 11.52: Secondo shido per Pedrotti 11.51: uno shido per Pedrotti 11. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Christian Parlati è Campione Europeo di judo: a 27 anni ha vinto la medaglia d’oro - Christian Parlati è Campione Europeo di judo: a 27 anni ha vinto la medaglia d'oro. Il torneo disputato in Montenegro ... 🔗msn.com

Judo, altre medaglie per l’Italia agli Europei! Parlati ci prova per l’oro, Esposito per il bronzo - Calato il sipario sulla fase eliminatoria della terza giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro), l'Italia continua a ... 🔗oasport.it

Judo, Christian Parlati: “Sogno di diventare il primo azzurro campione del mondo” - Christian Parlati è sicuramente uno dei punti di forza della Nazionale azzurra di Judo. Il napoletano è stato ospite dell’ultima puntata della rubrica OA Focus, condotta da Alice Liverani sul ... 🔗oasport.it