John Florio la vita di un italiano nell’Inghilterra di Shakespeare

Shakespeare, arriva in Italia, per la prima volta dal 1934, anno della sua pubblicazione, il libro John Florio. La vita di un italiano nell’Inghilterra di Shakespeare di Frances A. Yates, edito dalla casa editrice CasadeiLibri, con curatela e traduzione di Giorgio Ghiberti.Un libro prezioso, che si addentra nella vita, negli interessi, negli studi di John Florio, insegnante e forgiatore di parole «italiano di lingua e inglese di cuore», e racconta un’epoca intera. Grazie alla penna della studiosa tenace e indipendente, Frances Yates, una delle figure più interessanti e brillanti del Novecento – per approfondire la sua storia si consiglia il libro di Marjorie Jones, Frances Yates e la tradizione ermetica edito da Casadei – si snoda tra i principali protagonisti culturali e politici dell’era elisabettiana. Lopinionista.it - John Florio, la vita di un italiano nell’Inghilterra di Shakespeare Leggi su Lopinionista.it In Italia il libro di Frances Yates, la celebre storica delle idee e ricercatrice inglese che cercò di svelare il mistero dietro la sua identitàQuattrocento anni dopo la scomparsa dell’uomo che in molti sospettano si celi dietro, arriva in Italia, per la prima volta dal 1934, anno della sua pubblicazione, il libro. Ladi undidi Frances A. Yates, edito dalla casa editrice CasadeiLibri, con curatela e traduzione di Giorgio Ghiberti.Un libro prezioso, che si addentra nella, negli interessi, negli studi di, insegnante e forgiatore di parole «di lingua e inglese di cuore», e racconta un’epoca intera. Grazie alla penna della studiosa tenace e indipendente, Frances Yates, una delle figure più interessanti e brillanti del Novecento – per approfondire la sua storia si consiglia il libro di Marjorie Jones, Frances Yates e la tradizione ermetica edito da Casadei – si snoda tra i principali protagonisti culturali e politici dell’era elisabettiana.

