Joe Tacopina torna allo stadio Mazza | tensioni con gli ultras e riflessioni sul futuro della Spal

allo stadio Mazza, dove dopo una lunga assenza si rivede Joe Tacopina. Gli ultras non fanno sconti al presidente nemmeno quando scende in campo per omaggiare capitan Antenucci. A quel punto però Joe decide di non ignorare la curva Ovest, alla quale manda ironicamente baci che vengono accolti come una provocazione. Poi Tacopina si presenta davanti ai microfoni e parla a tutto campo: "Sono soddisfatto e frustrato al tempo stesso – afferma il presidente –. Era importante vincere: avevamo un solo risultato a disposizione e quando giochiamo così è difficile batterci. La frustrazione deriva invece dal fatto che avrei voluto vedere la squadra giocare in questo modo per tutta la stagione. I playout? Col Milan futuro abbiamo perso due volte, ma adesso siamo un'altra squadra. È stata una stagione difficile per tutti, anche per me e Follano.

