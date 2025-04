Joao Felix cuore rossonero da Venezia | Bel giro e tre punti

Venezia con un sorriso e tre punti d'oro in tasca: il post social di Joao Felix post vittoria Pianetamilan.it - Joao Felix, cuore rossonero da Venezia: “Bel giro” e tre punti Leggi su Pianetamilan.it Il Milan torna dacon un sorriso e tred'oro in tasca: il post social dipost vittoria

Altre fonti ne stanno dando notizia

Clamoroso Milan, Joao Felix ‘fa fuori’ Leao: l’annuncio gela il rossonero - Il Milan si sta preparando per affrontare il Feyenoord, ma occhio a cosa può succedere con Joao Felix e Leao: l’ipotesi è clamorosa. Il Milan questa sera se la vedrà, alle ore 21:00, con il Feyenoord in Champions League per la prima gara delle due valide per i sedicesimi di finale della competizione. Sergio Conceicao sta ragionando sulla formazione da schierare titolare ma nel frattempo sono arrivate dichiarazioni decisamente inaspettate: c’entrano Joao Felix e Rafa Leao. 🔗tvplay.it

Calciomercato Milan, Joao Felix: due strade per tenerlo in rossonero - Conceicao, come scrive 'Tuttosport', ha sempre spinto per avere Joao Felix al Milan. Due strade per trattenerlo in rossonero. Ecco le ultime 🔗pianetamilan.it

RUN2U – Joao Bussotti a Nanchino: una gara da protagonista nel cuore dei 1500 - Joao Bussotti racconta la sua esperienza positiva ai Mondiali indoor di Nanchino, dove ha corso i 1500 metri: emozioni, obiettivi e la voglia di crescere ancora in vista della stagione all’aperto. L’atleta dell’Esercito: «Ogni gara internazionale è un’occasione per imparare» 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

JOÃO FÉLIX: FOCUS E CURIOSITÀ; Joao Felix, addio Milan? Un club accelera: i dettagli; Il Milan ha scelto Joao Felix. Il piano per tenerlo: via Theo, e se Leao...; Cristiano Ronaldo esorta il talento del Chelsea Joao Felix a unirsi all'Al Nassr in un colpo a sorpresa.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Joao Felix Milan, fine dell’esperienza in rossonero: in estate andrà così! Scelta presa - Joao Felix Milan, cala il sipario sull’avventura del portoghese con la maglia rossonera: sarà addio al termine della stagione Come riferito da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan non ha cambiato a ... 🔗milannews24.com

Joao Felix Milan, due possibilità in estate per lui - Joao Felix Milan, due possibilità in estate per il portoghese: futuro lontano dai rossoneri. Segui le ultimissime sul club rossonero Come riferito da TMW, il calciomercato Milan ha preso una decisione ... 🔗milannews24.com

Joao Felix, affare con Rui Costa: il sostituto al Milan - Sarà rispedito indietro al Chelsea Joao Felix, che non ha convinto il Milan nella sua esperienza in rossonero da gennaio in poi. 🔗spaziomilan.it