Jimmy Sax il sassofonista più famoso al mondo in concerto al Castello di Milazzo

Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo sarà al Castello il prossimo 4 agosto. L'Amministrazione comunale ha chiuso l'accordo inserendo il grande musicista nella rassegna degli eventi estivi. Jimmy Sax sarà in concerto a Milazzo al Teatro Al Castello, accompagnato dalla Symphonic Dance.

Nell’estate dell’Arena Gigli brilla un’altra stella. Arriva Jimmy Sax, migliore sassofonista al mondo - Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo, torna live in Italia e farà tappa anche a Porto Recanati con un concerto in programma il 31 luglio all’arena Gigli, dove sarà accompagnato dalla Symphonic dance orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Durante lo spettacolo, prodotto da Wonder Manage e promosso da Gr Show, Jimmy Sax (nella foto) suonerà diverse hit mondiali come "No man no cry" e "Time", e tutti i brani del suo ultimo album "Million Miles". 🔗ilrestodelcarlino.it

Roccella Summer Festival: unica data calabrese per Jimmy Sax - È il sassofonista più famoso al mondo, torna in dal vivo in Italia e lo fa nei posti più suggestivi ed esclusivi. Compreso il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), dove Jimmy Sax si esibirà in concerto il prossimo 7 agosto. Evento che si inserisce nell’ambito dell’edizione 2025 del... 🔗reggiotoday.it

Pompei, “Beats Of Pompeii”: Jimmy Sax in concerto all’Anfiteatro degli Scavi - Giovedì 17 luglio 2025 Jimmy Sax sarà in concerto all’Anfiteatro degli scavi di Pompei, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Un evento, prodotto da Wonder Manage, inserito all’interno della rassegna “Beats Of Pompeii”, che presto vedrà annunciati tanti altri concerti con ospiti di fama internazionale. Jimmy Sax suonerà le sue hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato Platino in Italia) e “Time” (certificato Oro in Italia), e tutti i brani del suo ultimo album “Million Miles”, il primo di un tour estivo che lo poterà ad esibirsi in ... 🔗ildenaro.it

