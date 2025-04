Jeremy Allen White continua a collezionare queste sneaker monocromatiche da 100€

Jeremy Allen White è stato ossessionato da un unico modello di scarpe da ginnastica. Niente Puma Speedcat o Samba di adidas, per l'attore americano, le uniche scarpe degne di essere indossate sono le Cortez di Nike. All'inizio di febbraio, Jeremy Allen White ha sfoggiato una versione monocromatica bianca del famoso modello, eccezion fatta per lo Swoosh, che era nero. La scorsa settimana, a Los Angeles, la star di The Bear ha indossato più o meno le stesse Cortez, ma questa volta completamente bianche, Swoosh compreso. «Le Cortez sono le mie sneaker preferite, soprattutto quelle totalmente bianche», aveva dichiarato a GQ nel 2022, esprimendo così la sua preferenza in fatto di sneaker. Gqitalia.it - Jeremy Allen White continua a collezionare queste sneaker monocromatiche da 100€ Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Per anni,è stato ossessionato da un unico modello di scarpe da ginnastica. Niente Puma Speedcat o Samba di adidas, per l'attore americano, le uniche scarpe degne di essere indossate sono le Cortez di Nike. All'inizio di febbraio,ha sfoggiato una versione monocromatica bianca del famoso modello, eccezion fatta per lo Swoosh, che era nero. La scorsa settimana, a Los Angeles, la star di The Bear ha indossato più o meno le stesse Cortez, ma questa volta completamente bianche, Swoosh compreso. «Le Cortez sono le miepreferite, soprattutto quelle totalmente bianche», aveva dichiarato a GQ nel 2022, esprimendo così la sua preferenza in fatto di

Cosa riportano altre fonti

Jeremy Allen White ha rifiutato il film Sgt. Rock? - L'attore Jeremy Allen White, star di The Bear, avrebbe rifiutato il ruolo da protagonista nel film Sgt. Rock, tratto dai fumetti della DC. Il film Sgt. Rock non ha ancora trovato il suo nuovo protagonista dopo la rinuncia di Daniel Craig e, secondo alcune indiscrezioni, Jeremy Allen White avrebbe rifiutato la parte. Il nuovo progetto targato DC Studios verrà diretto da Luca Guadagnino e il regista italiano è attualmente impegnato nello sviluppo del lungometraggio. 🔗movieplayer.it

Bruce Springsteen: Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere - Anche il film biografico sul Boss Deliver Me From Nowhere tra le anticipazioni più attese del CinemaCon di Las Vegas, a interpretare Springsteen la star di The Bear che svela le sue doti canore. Jeremy Allen White ha dimostra al pubblico del CinemaCon di Las Vegas di essere un perfetto Bruce Springsteen nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere, sfoggiamndo le proprie doti canore nel trailer dove si esibisce in una tiratissima Born to Run. 🔗movieplayer.it

Jeremy Allen White potrebbe interpretare Sgt. Rock nel DCU - Nuovi aggiornamenti suggeriscono che Jeremy Allen White sarebbe in trattative per il ruolo di Sgt. Rock nel prossimo film del DCU. Sono emersi nuovi dettagli riguardo al possibile casting di Jeremy Allen White nel film sul personaggio Sgt. Rock del DCU. Nel novembre 2024, si parlava di Daniel Craig come protagonista del film diretto da Luca Guadagnino, creando grande attesa per il ritorno del regista e dell'attore dopo la loro collaborazione in Queer del 2024. 🔗movieplayer.it

Ne parlano su altre fonti

Jeremy Allen White continua a collezionare queste sneaker monocromatiche da 100€; Di cosa parla la nuova serie di Jeremy Allen-White Enigma Variations; Jeremy Allen White, l'allenamento e la dieta dello chef di The Bear; ‘The Bear 3’, Jeremy Allen White: «Molte sfide. Carmy? Vorrei avere il suo perfezionismo». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jeremy Allen White ha perso i suoi riccioli d'oro, ma sereni non è per sempre - Jeremy Allen White è il tipo di uomo che molti vorrebbero essere: gli occhi di acciaio, le braccia scolpite, un gusto impeccabile per l'abbigliamento da lavoro. Non a caso siamo di fronte al ... 🔗gqitalia.it

The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White e Sigourney Weaver nei filmati della Star Wars Celebration - Jon Favreau, Pedro Pascal e Sigourney Weaver hanno partecipato alla Star Wars Celebration di Tokyo per presentare The Mandalorian & Grogu ... 🔗cinefilos.it

Di cosa parla la nuova serie con protagonista Jeremy Allen-White, "Enigma Variations" - La serie, che arriverà su Netflix, è un adattamento dell'omonimo romanzo di André Aciman, già autore di Chiamami col tuo nome Dopo i successi di The Bear, Jeremy Allen-White è pronto per ... 🔗cosmopolitan.com