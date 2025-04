Janua concluso il progetto ‘riTRATTI di Donne’

concluso il progetto “riTRATTI di Donne- saperi e sapori magici” di Ideas cooperativa sociale, finanziato dalla Regione Campania a valere sull’Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse Locale – Esercizio Finanziario 2024”, concesso dalla REGIONE CAMPANIA – UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”.Un’idea che ha messo al centro la figura femminile, perseguendo l’obiettivo di realizzare ricerche specifiche che attengono al patrimonio dell’intero Sannio. Infatti una squadra di ricercatori si è attivamente impegnata in analisi, esami, approfondimenti che hanno raccolto in due testi “riTRATTI di Donne: saperi e sapori magici”, che ha dato il titolo al progetto e un albo “questa non è la PIZZA”. Anteprima24.it - Janua, concluso il progetto ‘riTRATTI di Donne’ Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi èil“riTRATTI di Donne- saperi e sapori magici” di Ideas cooperativa sociale, finanziato dalla Regione Campania a valere sull’Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse Locale – Esercizio Finanziario 2024”, concesso dalla REGIONE CAMPANIA – UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”.Un’idea che ha messo al centro la figura femminile, perseguendo l’obiettivo di realizzare ricerche specifiche che attengono al patrimonio dell’intero Sannio. Infatti una squadra di ricercatori si è attivamente impegnata in analisi, esami, approfondimenti che hanno raccolto in due testi “riTRATTI di Donne: saperi e sapori magici”, che ha dato il titolo ale un albo “questa non è la PIZZA”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Janua, nasce il progetto “riTRATTI di Donne – saperi e sapori magici” - Tempo di lettura: 2 minuti“riTRATTI di Donne – saperi e sapori magici” è il nuovo progetto di Ideas cooperativa sociale, finanziato dalla Regione Campania a valere sull’Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse Locale – Esercizio Finanziario 2024”, concesso dalla REGIONE CAMPANIA – UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”. 🔗anteprima24.it

Istituto Pedro Arrupe, concluso il primo progetto di formazione sociopolitica GenerAzioni - Il bisogno forte e concreto di essere attori sociali del cambiamento nasce dal gruppo che ha concluso il primo progetto di formazione sociopolitica GenerAzioni, promosso dall'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe. “Insieme vogliamo andare avanti per essere generativi e non spettatori... 🔗palermotoday.it

Sostegno alle donne in difficoltà: concluso il progetto Ali della Libertà - Si è concluso con successo il progetto "Ali della Libertà - Percorsi di autonomia per donne in difficoltà", finanziato da ActionAid International Italia Ets e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito di "The Care - Civil Actors for Rights and Empowerment”, cofinanziato dall’Unione Europea... 🔗reggiotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concluso il progetto “riTRATTI di Donne- saperi e sapori magici”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online