Jannik Sinner festeggia le 47 settimane da n 1 ultima da ‘esiliato’ | azzurro in top-10 nella graduatoria alltime

Jannik Sinner accoglie con soddisfazione la 47ª settimana (consecutiva) da n.1 del mondo. L'altoatesino in questi giorni si è speso tanto a Montecarlo, allenandosi sulla terra rossa del Country Club per ritrovare le sensazioni e soprattutto lavorare in funzione del suo ritorno nel massimo circuito internazionale del tennis. Il primo evento saranno gli Internazionali d'Italia a Roma, dal 7 maggio.Ultimi sette giorni dunque da "esiliato" per il classe 2001 del Bel Paese, motivato a far bene a Roma, ma nella consapevolezza che non sarà semplice giocare dopo aver disputato nei fatti l'ultima partita ufficiale a fine gennaio, ovvero la finale degli Australian Open vinta contro il tedesco Alexander Zverev. Non mancano i punti interrogativi sulla forma del pusterese e come anche mentalmente saprà reagire a quanto è accaduto.

