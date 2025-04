Jacobone sicuro | Il Milan farà attenzione alla finale di Coppa Italia

Jacobone, giornalista, ha rilasciato un'intervista esclusiva al nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, l'intervista completa Pianetamilan.it - Jacobone sicuro: “Il Milan farà attenzione alla finale di Coppa Italia” Leggi su Pianetamilan.it Alessandro, giornalista, ha rilasciato un'intervista esclusiva al nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, l'intervista completa

Pronostico Inter-Milan: con questo segno si va sul sicuro - Inter-Milan è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. In una stagione in cui l’Inter a fine aprile può ancora coltivare concrete ambizioni di Triplete c’è una “macchia” ed è quella delle zero vittorie nei derby con il Milan, che nei quattro precedenti stagionali tra campionato, Final Four di Supercoppa Italiana e Coppa Italia è sempre riuscito ad evitare la sconfitta con i cugini nerazzurri. 🔗ilveggente.it

Trevisani è sicuro: «L’Inter farà una grande partita col Barcellona! Se in campionato crolla in tutti i secondi tempi vuol dire solo una cosa» - di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, commentando il KO dell’Inter contro la Roma, si proietta alla gara contro il Barcellona Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro al Roma in campionato e ha fatto la sua previsione per la gara di mercoledì sera in Champions League contro il Barcellona. 🔗internews24.com