J K Rowling divide ancora | tutte le star schierate contro Harry Potter e la decisione del nuovo Albus Silente

Harry Potter gli avrebbe provocato la pioggia di contestazioni caduta sopra la sua testa nelle ultime ore. Contestazioni dovute, come ormai prassi quando si parla della saga del maghetto, alle opinioni pubblicamente esposte dalla sua autrice J.K. Rowling in relazione ai diritti della comunità transgender. Lithgow, che nella serie interpreterà Albus Silente, intervistato da The Times UK, ha dichiarato di non aver nemmeno pensato alla possibilità di farsi convincere ad abbandonare il ruolo, ma che è rimasto sconcertato dalla quantità di persone che stanno provando a convincerlo. Leggi su Open.online «Quando ho accettato pensavo solo alla mortalità e al fatto che sarebbe stato un ottimo ruolo di chiusura», John Lithgow, 78 anni, attore americano che molti conoscono per la sitcom cult Una famiglia del terzo tipo, non poteva immaginare che lavorare alla serie HBO sugli avrebbe provocato la pioggia di contestazioni caduta sopra la sua testa nelle ultime ore. Contestazioni dovute, come ormai prassi quando si parla della saga del maghetto, alle opinioni pubblicamente esposte dalla sua autrice J.K.in relazione ai diritti della comunità transgender. Lithgow, che nella serie interpreterà, intervistato da The Times UK, ha dichiarato di non aver nemmeno pensato alla possibilità di farsi convincere ad abbandonare il ruolo, ma che è rimasto sconcertato dalla quantità di persone che stanno provando a convincerlo.

