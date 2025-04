IWONDERFULL su Prime Video | catalogo completo di nuove uscite e produzioni esclusive

IWONDERFULL, disponibile su Prime Video Channel e riservata agli abbonati, si distingue per una proposta curata che arricchisce il panorama delle opere cinematografiche con una gamma di titoli esclusivi e di pregio. La nuova articolazione in IWONDERFULL Selection, IWONDERFULL Collection, IWONDERFULL Toons e altre rubriche, testimonia un impegno costante nella valorizzazione delle eccellenze . L'articolo IWONDERFULL su Prime Video: catalogo completo di nuove uscite e produzioni esclusive è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini su IWONDERFULL Prime Video Channels per San Valentino - Su IWONDERFULL Prime Video Channels, in occasione di uno speciale San Valentino, arriverà in esclusiva il film Coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini. Per festeggiare San Valentino, IWONDERFULL Prime Video Channels proporrà alcuni titoli adatti alla ricorrenza e metterà a disposizione degli spettatori, in esclusiva, Coppia aperta quasi spalancata, il film con protagonista Chiara Francini. 🔗movieplayer.it

IWonderfull Prime Video Channels. The Substance: il film più virale dell’anno è finalmente disponibile in streaming. Dal 4 marzo in piattaforma. - Dal 4 marzo sulla piattaforma di cinema sconsiderato IWONDERFULL Prime Video Channels arriva il film evento dell’anno: The Substance. Candidato a cinque Premi Oscar, a cinque Premi Bafta e vincitore ai Golden Globes nella categoria Miglior Attrice Protagonista per la straordinaria interpretazione di Demi Moore, questo lungometraggio femminista, spietato e sulla bocca di tutti segna il ritorno di Coralie Fargeat dietro la macchina da presa dopo il successo di Revenge e Reality+ – entrambi già disponibili sulla piattaforma – e la conferma come una delle voci più interessanti del cinema ... 🔗romadailynews.it

Dal 18 marzo disponibile "Soundtrack to a coup d'etat" su IWonderfull Prime Video Channels, il documentario che intreccia storia e jazz - Le voci e la musica senza tempo di Louis Armstrong, Nina Simone e Miles Davis si uniscono e fanno da sfondo al racconto sulle lotte di indipendenza africana, il movimento per i diritti civili negli Anni 60 e la Guerra Fredda. Il tutto utilizzando l’arma più anticonvenzionale degli Stati Uniti: il jazz. Dal 18 marzo è disponibile su IWonderfull Prime Video Channels il documentario del regista belga Johan Grimonprez candidato agli Oscar Soundtrack to a coup d’etat, distribuito da I Wonder Pictures in Italia con il titolo: Colonna Sonora per un Colpo di Stato. 🔗amica.it

Catalogo IWonderfull Prime Video Channel - Scopri il catalogo di Film e Serie TV in streaming su IWonderfull Prime Video Channel, organizzato per film, serie tv e prossimamente in arrivo. Usa i nostri filtri qui sotto per trovare quello ... 🔗movieplayer.it

IWonderfull, il catalogo dei film aggiornato - Aprile 2025 Il catalogo di IWONDERFULL Prime Video Channels si arricchisce di cinque nuovi titoli esclusivi, continuando a offrire una selezione di opere cinematografiche di alta qualità. dal 1 aprile ... 🔗tvserial.it

Prossimamente in uscita su IWonderfull Prime Video Channel - Tutti i film e serie TV prossimamente in uscita sul catalogo IWonderfull Prime Video Channel in Italia, ordinati per periodo di uscita e aggiornati ogni giorno. Per ogni prossima uscita su ... 🔗movieplayer.it