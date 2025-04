Italiano in vista di Bologna Juve | Contro i bianconeri sarà uno spareggio servirà massima concentrazione Ecco cosa dovremo fare

Italiano in vista di Bologna Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei felsinei dopo il pareggio Contro l’UdineseL’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo il pareggio Contro l’Udinese in vista del match Contro la Juve.PAROLE – «La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. Rimaniamo agganciati, nelle ultime 4 partite dovremo tirare fuori tutta la nostra qualità, servirà massima concentrazione nello spareggio con la Juve. Otteniamo un punto, siamo appaiati in classifica e sappiamo che chi sbaglierà meno otterrà qualcosa di importante». .com Juventusnews24.com - Italiano in vista di Bologna Juve: «Contro i bianconeri sarà uno spareggio, servirà massima concentrazione. Ecco cosa dovremo fare» Leggi su Juventusnews24.com indi: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei felsinei dopo il pareggiol’UdineseL’allenatore delVincenzoha parlato a DAZN dopo il pareggiol’Udinese indel matchla.PAROLE – «La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. Rimaniamo agganciati, nelle ultime 4 partitetirare fuori tutta la nostra qualità,nellocon la. Otteniamo un punto, siamo appaiati in classifica e sappiamo che chi sbaglierà meno otterrà qualdi importante». .com

Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per il big match contro i bianconeri: tutti i dettagli e il comunicato Due infortuni pesanti per il Bologna di Italiano, rivale diretta della Juve per la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per la sfida contro la Juve in programma nella prima settimana di maggio. COMUNICATO – «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso ... 🔗juventusnews24.com

Italiano tiene il Bologna sull’attenti in vista di Parma: "Dovremo avere l’approccio giusto" - Bologna, 21 febbraio 2025 – Senza Holm, ma con un Ferguson in più e 3500 tifosi al seguito. Per il derby di domani al Tardini contro il Parma (ore 15) del neo-arrivato Christian Chivu, che ha ereditato la panchina di Pecchia esonerato dopo la sconfitta dei ducali con la Roma di domenica scorsa, Vincenzo Italiano recupera il suo capitano, guardando avanti con fiducia ma con le antenne sempre dritte. 🔗sport.quotidiano.net

Saputo: “Thiago Motta? Mi fa pena. È lui che ha voluto andare alla Juve e mi ha deluso. Il Bologna è fortunato ad avere Italiano” - Thiago Motta pare non aver lasciato un bel ricordo nemmeno a Bologna, dove almeno sul campo ha ottenuto risultati incredibili. Il presidente Joey Saputo a OmniNews ha confessato di essere rimasto “deluso da ciò che è stato fatto da parte della Juve e di Thiago”, ovvero dal modo in cui il tecnico se n’è andato. “Non mi è piaciuto come Motta ci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Italiano: "Bologna-Juve spareggio Champions, tiriamo fuori tutto" - " Nel primo tempo l'Udinese è partita forte, temevamo che succedesse così dopo il periodo negativo. Erano in casa e dovevano reagire, noi abbiamo vissuto un primo tempo sottotono e nella ripresa siamo ... 🔗tuttosport.com

QUI BOLOGNA - Italiano: "La prossima gara contro la Juventus è uno spareggio. Ndoye? Spero recuperi in un paio di settimane" - Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l'Udinese valido per la 34a giornata di Serie A e conclusosi con un pareggio a reti bianche. La prossima sfida ... 🔗tuttojuve.com

Italiano: “A Udine sempre partite complicate. Con la Juve è uno spareggio” - La conferenza post partita di Vincenzo Italiano dopo il pareggio per zero a zero a Udine. Si parte dal punto ottenuto dal Bologna e da una domanda sulla situazione Castro. Le parole di Italiano: ... 🔗msn.com