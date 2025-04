Italia-Turchia domani a Roma il forum imprenditoriale e il bilaterale tra Meloni ed Erdogan

forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia che si terrà domani a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi. L’evento, che vedrà anche un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è organizzato dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, dai ministeri del Commercio e degli Esteri della Turchia, con la collaborazione di Agenzia Ice e dell’omologa turca Deik. Si tratta del quarto vertice intergovernativo tra Roma e Ankara del governo Meloni. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa e dell’energia. L’ultimo si si è tenuto nel luglio 2022 nella capitale turca. Vertice e forum imprenditoriale erano inizialmente erano previsti per il 17 aprile.forum imprenditoriale Italia-Turchia domani a RomaIl business forum, strutturato in diversi panel, verterà su settori strategici come economia circolare, innovazione, automotive, difesa, aviazione, energia sostenibile e infrastrutture. Secoloditalia.it - Italia-Turchia, domani a Roma il forum imprenditoriale e il bilaterale tra Meloni ed Erdogan Leggi su Secoloditalia.it Tutto pronto per ildi dialogoche si terràpresso l’Hotel Parco dei Principi. L’evento, che vedrà anche untra la premier Giorgiae il presidente turco Recep Tayyip, è organizzato dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, dai ministeri del Commercio e degli Esteri della, con la collaborazione di Agenzia Ice e dell’omologa turca Deik. Si tratta del quarto vertice intergovernativo trae Ankara del governo. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa e dell’energia. L’ultimo si si è tenuto nel luglio 2022 nella capitale turca. Vertice eerano inizialmente erano previsti per il 17 aprile.Il business, strutturato in diversi panel, verterà su settori strategici come economia circolare, innovazione, automotive, difesa, aviazione, energia sostenibile e infrastrutture.

