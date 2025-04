Italia spaccata dal clima | tra le città vivibili Bari in vetta e Caserta in coda

Nel 2024 il cambiamento climatico ridisegna la mappa delle città vivibili: Tra le prime 10 città figurano Livorno, Ancona e Pesaro - Urbino. Tra le ultime, Benevento, Piacenza, Alessandria e Terni. Ondate di calore, notti tropicali e aria stagnante mettono in crisi la Pianura Padana

Indice del Clima: Ancona è la sesta città d'Italia, ma è prima per circolazione dell'aria - ANCONA – Ancona è la sesta città con il miglior clima d’Italia e la prima per quel che riguarda la circolazione dell’aria. Buon risultato anche per Pesaro-Urbino che si issa in 10ma posizione andando a chiudere la Top 10. Ascoli Piceno si attesta al 18mo posto, mentre Fermo è al 19mo. Ultima... 🔗anconatoday.it

Le città con il clima migliore in Italia, in cima alla classifica c’è Bari - Anche quest’anno Bari è al primo posto tra i 107 capoluoghi di provincia con il miglior clima in Italia. L’indagine, redatta dal Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo, si fonda su quindici parametri climatici relativi al decennio 2014-2024, con l’introduzione di cinque nuovi indicatori rispetto alla precedente edizione. Bari si conferma al vertice, seguita da Barletta-Andria-Trani (considerata come un’unica realtà) e Pescara, completando un podio interamente meridionale per la prima volta dalla nascita delle rilevazioni nel 2019. 🔗quifinanza.it

