Italia 15enne scompare nel nulla senza lasciare tracce | Lorenzo torna a casa

Lorenzo Maltese, un ragazzo di 15 anni di cui si sono perse le tracce da domenica scorsa. L’ultima volta che è stato visto era poco dopo le 16:00, quando si è allontanato dalla sua abitazione senza dare più notizie. “Ha lasciato a casa documenti e telefonino”, ha raccontato la madre, che ora vive ore di angoscia.La madre denuncia la scomparsa ai CarabinieriPreoccupata per la prolungata assenza, la madre di Lorenzo ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. La denuncia è stata formalizzata presso la stazione dei Carabinieri di Modica, che hanno immediatamente avviato le ricerche. La Prefettura di Ragusa ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando uomini e mezzi per ottimizzare ogni risorsa disponibile. Thesocialpost.it - Italia, 15enne scompare nel nulla senza lasciare tracce: “Lorenzo torna a casa” Leggi su Thesocialpost.it Cresce l’apprensione nella comunità di Modica per la misteriosa sparizione diMaltese, un ragazzo di 15 anni di cui si sono perse leda domenica scorsa. L’ultima volta che è stato visto era poco dopo le 16:00, quando si è allontanato dalla sua abitazionedare più notizie. “Ha lasciato adocumenti e telefonino”, ha raccontato la madre, che ora vive ore di angoscia.La madre denuncia la scomparsa ai CarabinieriPreoccupata per la prolungata as, la madre diha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. La denuncia è stata formalizzata presso la stazione dei Carabinieri di Modica, che hanno immediatamente avviato le ricerche. La Prefettura di Ragusa ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando uomini e mezzi per ottimizzare ogni risorsa disponibile.

