Israele pianifica una nuova zona umanitaria a Gaza con aziende americane

Israele sta valutando un piano pilota per una nuova zona umanitaria nel sud della Striscia di Gaza, in cui gli sfollati possono ricevere gli aiuti umanitari senza il coinvolgimento di Hamas ma con la collaborazione di aziende private americane. Lo riferisce il Wall Street Journal, dopo che nei giorni scorsi alcuni funzionari israeliani avevano fatto trapelare ai media locali che il progetto è in corso e l'obiettivo è di far passare i camion con gli aiuti che dovranno raggiungere solo la popolazione e non i miliziani di Hamas. Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, si è rifiutato di affidare all'Idf la distribuzione degli aiuti nel corso di una riunione di gabinetto la scorsa settimana. Il ministro della Difesa, Israel Katz, in quell'occasione ha affermato che entro 15 giorni i valichi devono consentire il passaggio degli aiuti. Quotidiano.net - Israele pianifica una nuova zona umanitaria a Gaza con aziende americane Leggi su Quotidiano.net sta valutando un piano pilota per unanel sud della Striscia di, in cui gli sfollati possono ricevere gli aiuti umanitari senza il coinvolgimento di Hamas ma con la collaborazione diprivate. Lo riferisce il Wall Street Journal, dopo che nei giorni scorsi alcuni funzionari israeliani avevano fatto trapelare ai media locali che il progetto è in corso e l'obiettivo è di far passare i camion con gli aiuti che dovranno raggiungere solo la popolazione e non i miliziani di Hamas. Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, si è rifiutato di affidare all'Idf la distribuzione degli aiuti nel corso di una riunione di gabinetto la scorsa settimana. Il ministro della Difesa, Israel Katz, in quell'occasione ha affermato che entro 15 giorni i valichi devono consentire il passaggio degli aiuti.

Cosa riportano altre fonti

Israele pianifica di incorporare Rafah nella zona cuscinetto a sud di Gaza - L'esercito israeliano si sta preparando a incorporare la città di Rafah e i quartieri circostanti nel sud di Gaza nella zona cuscinetto che sta creando lungo il confine con l'Egitto. Lo rivela Haaretz che cita funzionari della Difesa. Si tratta di circa 75 chilometri quadrati, un quinto della Striscia: "Separare Rafah dal resto del territorio trasformerebbe Gaza in un'enclave all'interno della zona controllata da Israele, isolandola dal confine egiziano", dice Haaretz. 🔗quotidiano.net

Stipendi scuola: nuova contrattazione pubblica, il Governo pianifica le risorse per i rinnovi - La contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego entra in una nuova fase. Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, ha annunciato il 13 marzo un importante cambiamento: per la prima volta, il Governo ha pianificato in anticipo le risorse per i rinnovi contrattuali dei prossimi sei anni. Questa decisione segna un passo avanti fondamentale nella gestione degli stipendi […] The post Stipendi scuola: nuova contrattazione pubblica, il Governo pianifica le risorse per i rinnovi first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aria irrespirabile nella zona dell'aeroporto: nuova segnalazione a San Giovanni Teatino - Aria irrespirabile nella zona dell'aeroporto d'Abruzzo a San Giovanni Teatino. Lungo via Amendola da giorni l'odore è nauseabondo. Ieri il gruppo consiliare di San Giovanni Teatino Pro Sgt ha segnalato per l'ennesima volta il problema, del quale è al corrente anche il Nose dell’Arta. "La... 🔗chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Israele pianifica una nuova zona umanitaria a Gaza con aziende americane; Il nuovo progetto di Israele su Gaza ha un nome: campo di concentramento; Missile dallo Yemen: sirene a Tel Aviv. Cnn: Israele pianifica offensiva su vasta scala a Gaza; Unifil: tank israeliani sfondano ingresso alla base di Ramiya, 15 peacekeeper feriti - 19 morti provocati da un raid israeliano su una scuola di Nuseirat in Gaza, tra le vittime donne e bambini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Israele pianifica una nuova zona umanitaria a Gaza con aziende americane - Israele valuta una zona umanitaria a Gaza per aiuti senza Hamas, coinvolgendo aziende USA. Netanyahu spinto da Trump a sostenere Gaza. 🔗quotidiano.net

Israele lancia una nuova operazione a Gaza per ampliare la zona cuscinetto - Israele ha diramato avvisi di evacuazione nella zona interessata dalla nuova operazione di terra e centinaia di civili hanno lasciato le loro abitazioni, alcuni trasportando i propri averi a piedi, ... 🔗today.it

Israele pianifica di incorporare Rafah nella zona cuscinetto a sud di Gaza - Si tratta di circa 75 chilometri quadrati, un quinto della Striscia: "Separare Rafah dal resto del territorio trasformerebbe Gaza in un'enclave all'interno della zona controllata da Israele ... 🔗quotidiano.net