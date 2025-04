Israele aperte le udienze della Corte internazionale di giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza

Corte internazionale di giustizia, l’organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, una settimana di udienze cruciali sul ruolo di Israele nei territori palestinesi occupati e a Gaza. Al centro del procedimento, richiesto dall’Assemblea generale dell’Onu, c’è la valutazione delle responsabilità legali di Israele per aver sistematicamente impedito l’ingresso degli aiuti umanitari in Cisgiordania e Gaza, in violazione del diritto internazionale.A gennaio Israele ha interrotto la cooperazione con l’UnrwaIl procedimento arriva dopo che Israele, a gennaio, ha interrotto ogni cooperazione con l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, accusandola senza prove concrete di essere complice di Hamas. Da allora, la chiusura dei valichi e il blocco di cibo, carburante e medicine hanno messo in ginocchio la popolazione civile. Lettera43.it - Israele, aperte le udienze della Corte internazionale di giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza Leggi su Lettera43.it Si è aperta oggi alladi, l’organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, una settimana dicruciali sul ruolo dinei territori palestinesi occupati e a. Al centro del procedimento, richiesto dall’Assemblea generale dell’Onu, c’è la valutazione delle responsabilità legali diper aver sistematicamente impedito l’ingressoumanitari in Cisgiordania e, in violazione del diritto.A gennaioha interrotto la cooperazione con l’UnrwaIl procedimento arriva dopo che, a gennaio, ha interrotto ogni cooperazione con l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, accusandola senza prove concrete di essere complice di Hamas. Da allora, la chiusura dei valichi e ildi cibo, carburante e medicine hanno messo in ginocchio la popolazione civile.

