Isola d' Elbala denuncia di Legambiente | Il disastro della spiaggia del Frugoso FOTO

Legambiente denuncia la situazione di Frugoso, una magnifica spiaggia selvaggia delle frazione di Cavo (Rio), ma mostra evidentissimi "segni di erosione e degrado" che si stanno ripercuotendo sulla costa sovrastante. Infatti, basta guardare i muri di contenimento nella zone centro-occidentale. Livornotoday.it - Isola d'Elba,la denuncia di Legambiente: "Il disastro della spiaggia del Frugoso". FOTO Leggi su Livornotoday.it la situazione di, una magnificaselvaggia delle frazione di Cavo (Rio), ma mostra evidentissimi "segni di erosione e degrado" che si stanno ripercuotendo sulla costa sovrastante. Infatti, basta guardare i muri di contenimento nella zone centro-occidentale.

