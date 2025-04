Isola dei Famosi Pierpaolo Pretelli pronto per partire verso l' Honduras | Cosa mi mancherà di più

Pierpaolo Pretelli su Infinity, ha svelato di Cosa sentirà più la mancanza, stabilendosi per dieci settimane in Honduras pronto a seguire le avventure dei naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli pronto per partire verso l'Honduras: "Cosa mi mancherà di più" Leggi su Comingsoon.it su Infinity, ha svelato disentirà più la mancanza, stabilendosi per dieci settimane ina seguire le avventure dei naufraghi della nuova edizione de L'dei

