Isola dei famosi 2025 | torna Simona Ventura nuovo ruolo per l’ex conduttrice

Simona Ventura torna all'Isola dei famosi 2025, reality che ha condotto nelle prime otto edizioni andate in onda sulla Rai. Ad annunciarlo sui social l'account del programma di Mediaset. Ventura sarà l'opinionista in studio del reality condotto quest'anno da Veronica Gentili. La prima puntata è in programma che inizia mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale5. Simona Ventura prende il posto di Vladimir Luxuria, mentre l'ex gieffino Pierpaolo Pretelli sostituirà Elenoire Casalegno come inviato in Honduras. I concorrentiQuesti i naufraghi: Antonella Mosetti – Showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip; Angelo Famao – Cantante neomelodico; Camila Giorgi – Ex tennista professionista; Chiara Balistreri – Nota per aver raccontato pubblicamente la sua esperienza di violenza domestica; Cristina Plevani – Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello: Loredana Cannata – Attrice; Mirko Frezza – Attore noto per ruoli in serie come Suburra; Nunzio Stancampiano – Ex ballerino di Amici; Omar Fantini – Conduttore radiofonico; Paolo Vallesi – Cantautore; Patrizia Rossetti – conduttrice televisiva.

