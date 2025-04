Ischia ai domiciliari per furto di scooter | bloccato in fila al porto con il passamontagna

L'uomo ha pensato così di non farsi riconoscere ma ha avuto l'effetto di attirare l'attenzione dei presenti

Napoli, Vomero: furto di scooter, arresto dopo la fuga. 32enne in manette, denunciata la complice - Fuga interrotta dai Carabinieri: coppia tenta furto di scooter a pochi passi da Piazza Medaglie D’Oro, arrestato 32enne, denunciata la complice Un uomo e una donna per rubare uno scooter a pochi passi da Piazza Medaglie D’Oro. Un tentativo riuscito in parte, considerato l’intervento immediato dei Carabinieri del nucleo operativo del Vomero, quotidianamente impegnati sul territorio per prevenire e contrastare i reati predatori. 🔗puntomagazine.it

Furto a teatro, ruba un portafoglio con denaro e carta di credito: un uomo ai domiciliari - Tempo di lettura: < 1 minutoIl 29 marzo u.s., a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Francesco D’Angiolillo, indagato per i reati di “furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Salerno” perché, allo stato delle indagini, lo scorso 26 ottobre, in violazione della prescrizione del ... 🔗anteprima24.it

Napoli, evade dai domiciliari e circola su scooter rubato: cade da solo alla vista della Polizia - Evade dai domiciliari e circola con uno scooter rubato. La scorsa notte, a Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione un 48enne milanese, con precedenti di polizia. Napoli, evade dai domiciliari e circola su scooter rubato: cade da solo alla vista della Polizia Gli […] L'articolo Napoli, evade dai domiciliari e circola su scooter rubato: cade da solo alla vista della Polizia sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Ischia, ruba uno scooter ma cade durante la fuga: preso - Sembra la scena di una commedia tragicomica, invece è accaduto per davvero nella notte appena trascorsa a Ischia. Un tentativo di furto si è concluso nel modo più ... 🔗msn.com

Ladro pasticcione ruba scooter, scoperto dopo una caduta mentre tenta di scappare al porto - Ruba uno scooter e tenta di scappare, ladro pasticcione preso a seguito di un banale incidente. Sembra la scena di un film tragicomico ed invece è l’epilogo di un maldestro furto registratosi nella no ... 🔗ilgolfo24.it

Furto tragicomico a Ischia: ladro cade con lo scooter rubato e viene preso - Sembrava la scena di un film comico, invece è tutto vero. Nella notte tra sabato e domenica, ad Ischia, un ladro pasticcione ha rubato uno scooter ma la sua fu ... 🔗ildispariquotidiano.it