Iris Nesher The Fault Line

Fault Line', la mostra personale dell'artista multidisciplinare Iris Nesher.Attiva a livello internazionale, Nesher torna a esporre in Italia dopo "MateriaMatter" (Nomas Foundation, Roma, 2022) e la partecipazione a una. Romatoday.it - Iris Nesher. The Fault Line Leggi su Romatoday.it Dall'8 maggio, la galleria Maja Arte Contemporanea presenta 'The', la mostra personale dell'artista multidisciplinare.Attiva a livello internazionale,torna a esporre in Italia dopo "MateriaMatter" (Nomas Foundation, Roma, 2022) e la partecipazione a una.

Su altri siti se ne discute

Iris Basilicata in “Candy, memorie di una lavatrice" al Tram - Iris Basilicata dall’8 al 9 marzo porta in scena al teatro tram “Candy, memorie di una lavatrice", vincitore del Premio “Regista con la A” 2024, per spettacoli diretti dalle donne, un premio che ogni anno il TRAM ripropone per contrastare il gender gap tra artisti nel mondo del teatro. Il... 🔗napolitoday.it

Femminicidio di Iris Setti, condannato all'ergastolo l'omicida Chukwuda Nweke - Chukwuda Nweke è stato condannato all'ergastolo per lo stupro e l'omicidio di Iris Setti, avvenuto la sera del 5 agosto 2023 nel parco Nikolajewka di Rovereto, in provincia di Trento. È quanto ha deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise di Trento, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio... 🔗today.it

Omicidio Iris Setti a Rovereto, Pm chiede l’ergastolo - Chukwuka Nweke è accusato di omicidio volontario aggravato, rapina e violenza sessuale con l'aggravante di violenze gravi 🔗imolaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Iris Nesher. The Fault Line. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online