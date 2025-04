Irene Cioni il matrimonio dell’ex Velina è una favola

Irene Cioni ha finalmente realizzato il suo sogno d'amore, unendosi in matrimonio con Giacomo, dopo più di otto anni di relazione. La cerimonia si è svolta in una suggestiva chiesa in provincia di Pavia, dove entrambi sono stati visibilmente emozionati. Dopo il "sì", gli sposi si sono scatenati con balli scatenati insieme agli ospiti, per un ricevimento ricco di allegria. A fare da damigella alla sposa c'era la loro piccola Vittoria, nata cinque anni fa dall'amore della coppia.Per il grande giorno, Irene ha optato per un abito bianco, lungo e romantico, fedele alla tradizione. Il suo vestito, elegante e raffinato, presentava un top con scollatura a barca e raffinati dettagli cut-out che arrivavano fino all'ombelico, lasciando la schiena scoperta, il tutto arricchito da applicazioni floreali.

