Iran morti per esplosione in porto salgono a 46

esplosione che ha scosso sabato il porto di Shahid Rajaei, vicino a Bandar Abbas, uno dei principali porti Iraniani, è salito a 46 morti, secondo quanto riferito dalle autorità. A due giorni dall’esplosione iniziale le fiamme continuano a divampare sul luogo dell’incidente. Oltre 1.000 persone sono rimaste ferite nell’esplosione.La società di sicurezza privata Ambrey ha affermato che il porto aveva ricevuto a marzo carburante per missili, come parte di una consegna con due navi di perclorato di ammonio dalla Cina all’Iran, segnalata per la prima volta a gennaio dal Financial Times. La sostanza chimica utilizzata per produrre propellente solido per razzi sarebbe stata utilizzata per rifornire le scorte di missili dell’Iran, esaurite dai suoi attacchi diretti contro Israele durante la guerra con Hamas nella Striscia di Gaza. Lapresse.it - Iran, morti per esplosione in porto salgono a 46 Leggi su Lapresse.it Il bilancio delle vittime della violentache ha scosso sabato ildi Shahid Rajaei, vicino a Bandar Abbas, uno dei principali portiiani, è salito a 46, secondo quanto riferito dalle autorità. A due giorni dall’iniziale le fiamme continuano a divampare sul luogo dell’incidente. Oltre 1.000 persone sono rimaste ferite nell’.La società di sicurezza privata Ambrey ha affermato che ilaveva ricevuto a marzo carburante per missili, come parte di una consegna con due navi di perclorato di ammonio dalla Cina all’, segnalata per la prima volta a gennaio dal Financial Times. La sostanza chimica utilizzata per produrre propellente solido per razzi sarebbe stata utilizzata per rifornire le scorte di missili dell’, esaurite dai suoi attacchi diretti contro Israele durante la guerra con Hamas nella Striscia di Gaza.

Su altri siti se ne discute

Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: almeno 14 morti e 750 feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 14 morti e 750 feriti. 🔗fanpage.it

Media Iran, 'sono saliti a 14 i morti nell'esplosione al porto' - Il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti. Almeno 750 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i media ufficiali iraniani. 🔗quotidiano.net

Iran, il fuoco non dà tregua dopo l’esplosione al porto di Bandar Ammas: almeno 14 morti e 750 feriti – Il video - Non dà ceno di placarsi l’enorme incendio che, dalla mattina di sabato 26 aprile, sta incenerendo il porto iraniano di Bandar Abbas e che ha causato 14 vittime accertate e almeno 750 feriti. Le fiamme, anzi, starebbero aumentando di intensità e la possibilità di spegnerle nelle prossime ore sembra sempre più remota: «Ci auguriamo di riuscirci», ha commentato il ministro degli interni di Teheran Eskandar Momeni. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Iran, esplosione porto Shahid Rajaee: 40 morti, a fuoco i container di fuel per i missili balistici; Iran, morti per esplosione in porto salgono a 46 - LaPresse; ASIA TODAY Iran, 40 le vittime dell'esplosione al porto di Shahid Rajaee; Esplosione al porto di Shahid Rajai in Iran, 40 morti e oltre 1.000 feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: si aggrava bilancio dei morti, sono almeno 40 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: si aggrava bilancio dei morti, sono almeno 40 ... 🔗tg24.sky.it

Sale ancora il bilancio dell'esplosione al porto in Iran, almeno 40 morti - L'esplosione avvenuta sabato nel più grande porto commerciale dell'Iran ha provocato almeno 40 morti e più di 1.000 feriti, secondo un nuovo bilancio delle vittime rivisto al rialzo dalla televisione ... 🔗ansa.it

Iran, sale a 40 il bilancio dei morti dopo l’esplosione nel porto. Putin manda aiuti - Teheran respinge la ricostruzione del New York Times che aveva parlato di un incendio in un deposito militare dove erano stoccate sostanze per combustibili ... 🔗repubblica.it