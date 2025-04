Iran inchiesta sull’esplosione al porto di Bandar Abbas che ha causato 46 morti

porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, è salito a 46 morti, mentre la guida suprema Iraniana Ali Khamenei ha ordinato l’apertura di un’inchiesta. Leggi Internazionale.it - Iran, inchiesta sull’esplosione al porto di Bandar Abbas, che ha causato 46 morti Leggi su Internazionale.it Il bilancio dell’esplosione avvenuta il 26 aprile neldi, nel sud dell’, è salito a 46, mentre la guida supremaiana Ali Khamenei ha ordinato l’apertura di un’. Leggi

