Iran esplosione porto | domato incendio

Iraniano, Eskandar Momeni, ha reso noto che è stato domato l'incendio divampato sabato nel porto di Shahid Rajaei a seguito di una violenta esplosione. Il bilancio delle vittime dell'incidente è salito ad almeno 65 morti. Secondo quanto riferito,il porto avrebbe ricevuto dalla Cina un componente chimico per la produzione di combustibile solido per missili basistici, cosa negata dalle autorità di Teheran che non hanno però spiegato la fonte dell' energia che ha causato il disastro. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.15 Il ministro dell'Internoiano, Eskandar Momeni, ha reso noto che è statol'divampato sabato neldi Shahid Rajaei a seguito di una violenta. Il bilancio delle vittime dell'incidente è salito ad almeno 65 morti. Secondo quanto riferito,ilavrebbe ricevuto dalla Cina un componente chimico per la produzione di combustibile solido per missili basistici, cosa negata dalle autorità di Teheran che non hanno però spiegato la fonte dell' energia che ha causato il disastro.

Ne parlano su altre fonti

Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: almeno 25 i morti - Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano le squadre di emergenza che soccorrono le vittime dopo la massiccia esplosione che ha squarciato il porto di Shahid Rajaee, nel sud dell’Iran, uccidendo almeno 25 persone e lasciandone altre 1.000 ferite, secondo i media statali. I vigili del fuoco nel frattempo combattono contro le fiamme. L'articolo Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: almeno 25 i morti proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Si aggrava il bilancio dell’esplosione in un porto iraniano; Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: si aggrava bilancio dei morti, sono almeno 40; Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: 28 i morti; Iran: non ancora domato il furioso incendio nel porto di Bandar Abbas, aumentano le vittime; il Video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: 28 i morti - Si lotta ancora per domare le fiamme al porto di Shahid Rajaee, nel sud dell'Iran. Circa un migliaio i feriti dopo la massiccia esplosione ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas causata da "negligenza" - Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno della Repubblica islamica, dopo che la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, aveva ordinato nelle scorse ore un'indagine approfondita sulle cause. Nell ... 🔗tg24.sky.it

Esplosione al porto di Bandar Abbas in Iran: 46 morti e oltre 1.200 feriti, le ultime notizie - Un membro del parlamento iraniano, Mohammad Siraj, ha accusato Israele di essere responsabile, sostenendo che ordigni esplosivi erano stati piazzati ... 🔗panorama.it