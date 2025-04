iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air cosa sappiamo dei prossimi smartphone Apple

iPhone del 2025 si amplierà con un nuovo modello ultrasottile, mentre sui Pro cambierà il design della fotocamera posteriore. Ecco tutto quello che sappiamo sugli smartphone che Apple lancerà a settembre Repubblica.it - iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, cosa sappiamo dei prossimi smartphone Apple Leggi su Repubblica.it Secondo le indiscrezioni la gammadel 2025 si amplierà con un nuovo modello ultrasottile, mentre sui Pro cambierà il design della fotocamera posteriore. Ecco tutto quello chesuglichelancerà a settembre

Se hai un iPhone devi acquistare gli AirPods Pro 2: su Amazon li paghi pochissimo (sconto del 17%) - Se vuoi auricolari wireless di fascia alta con un suono impeccabile e tecnologia avanzata e magari possiedi già un iPhone, sappi che gli Apple AirPods Pro 2 sono la scelta perfetta per te. Su Amazon li trovi a 231,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; si tratta di un prezzo che rispecchia l’eccellenza del comparto audio e delle funzioni intelligenti, pensate per offrirti un’esperienza d’ascolto senza precedenti. 🔗lanazione.it

iPhone 17 Pro – Ultimi Rumors su Design, Fotocamere e Novità (2025) - iPhone 17 Pro: Ultimi Rumors su Design, Fotocamere e Novità Tecnologiche (2025) L’attesa per l’iPhone 17 Pro cresce di giorno in giorno, e i rumors che circolano sul web stanno già delineando quello che potrebbe essere uno degli smartphone più innovativi di Apple nel 2025. Con il lancio previsto per settembre, gli appassionati di tecnologia [...] L'articolo iPhone 17 Pro – Ultimi Rumors su Design, Fotocamere e Novità (2025) proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK 🔗tuttohackintoshcydiajailbreak.org

iPhone 17 Pro: i leak svelano un design stravagante (FOTO) - Tra rumor e mockup, il nuovo iPhone 17 Pro promette di portare un cambiamento radicale nel design, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Il celebre leaker Jon Prosser ha diffuso alcune immagini e informazioni che stanno già facendo discutere appassionati e analisti del settore. Se i rumor saranno confermati, ci troveremo davanti a un dispositivo che si distingue nettamente dai suoi predecessori, almeno esteticamente. 🔗screenworld.it

iPhone 17 Air sarà più sottile del previsto: il nuovo video lo dimostra - Il nuovo iPhone 17 Air sarà un vero punto di svolta per Apple, grazie ad un profilo estremamente sottile che non passerà inosservato. 🔗telefonino.net

iPhone 17: completato il primo importante step di test - Apple ha completato l'Engineering Validation Testing per almeno un modello della gamma iPhone 17. Ecco tutti i dettagli. 🔗iphoneitalia.com

iPhone 17 Air e il "problema del quarto modello" di Apple: piacerà? - Con i prossimi iPhone 17 Apple si prepara ad introdurre alcune novità importanti. Oltre al redesign del posteriore dei modelli pro, con la discussa "camera-bar", ci sarà anche il passaggio di ... 🔗hdblog.it