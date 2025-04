iPhone 17 Air | design rivoluzionario eSIM e la sfida al mercato Mid-Range

iPhone con l’atteso lancio dell’iPhone 17 Air, un modello che promette di coniugare design all’avanguardia e accessibilità.Secondo le ultime indiscrezioni di Mark Gurman di Bloomberg e le immagini trapelate dal leaker Sonny Dickson, l’Air potrebbe diventare l’alternativa mid-Range più competitiva agli iPhone Pro, puntando su una struttura ultrasottile e l’integrazione dell’eSIM a livello globale.Recensione iPhone 16e: un iPhone 13 aggiornatoiPhone 17: la sottigliezza come punto di forzaLe immagini pubblicate da Sonny Dickson rivelano un iPhone 17 Air con un profilo più sottile rispetto a qualsiasi modello precedente, ispirato al successo dei MacBook e iPad Air.Take a look at the sides of the iPhone 17 dummy — the Air model is unbelievably thin. .com - iPhone 17 Air: design rivoluzionario, eSIM e la sfida al mercato Mid-Range Leggi su .com Apple sembra pronta a rivoluzionare la sua linea dicon l’atteso lancio dell’17 Air, un modello che promette di coniugareall’avanguardia e accessibilità.Secondo le ultime indiscrezioni di Mark Gurman di Bloomberg e le immagini trapelate dal leaker Sonny Dickson, l’Air potrebbe diventare l’alternativa mid-più competitiva agliPro, puntando su una struttura ultrasottile e l’integrazione dell’a livello globale.Recensione16e: un13 aggiornato17: la sottigliezza come punto di forzaLe immagini pubblicate da Sonny Dickson rivelano un17 Air con un profilo più sottile rispetto a qualsiasi modello precedente, ispirato al successo dei MacBook e iPad Air.Take a look at the sides of the17 dummy — the Air model is unbelievably thin.

