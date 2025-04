Io vivo per miracolo Parla il 16enne scampato alla strage di Monreale Caccia ai complici di Calvaruso che perde l’avvocato

vivo per miracolo». È la drammatica testimonianza resa oggi a TgCom24 dal ragazzo di 16 anni scampato al peggio dopo la sparatoria di sabato notte in piazza a Monreale. Il giovane, ricoverato all’ospedale Ingrassia, ha una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita. Assicura di non aver partecipato alla rissa poi sfociata nella micidiale faida armata. «In quei momenti credevo di morire. Chiedo giustizia, chi ha fatto questo deve pagare. Voglio solo dire condoglianze alle famiglie delle vittime». Sono tre i morti nell’assurda strage di sabato notte: Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. C’è anche un secondo ragazzo ferito, non grave. Ma a rompere il silenzio oggi, mentre proseguono le indagini, è anche la madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato con l’accusa di aver fatto fuoco. Leggi su Open.online «Mi hanno sparato in testa. Non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi. Sonoper». È la drammatica testimonianza resa oggi a TgCom24 dal ragazzo di 16 annial peggio dopo la sparatoria di sabato notte in piazza a. Il giovane, ricoverato all’ospedale Ingrassia, ha una feritatesta ma non è in pericolo di vita. Assicura di non aver partecipatorissa poi sfociata nella micidiale faida armata. «In quei momenti credevo di morire. Chiedo giustizia, chi ha fatto questo deve pagare. Voglio solo dire condoglianze alle famiglie delle vittime». Sono tre i morti nell’assurdadi sabato notte: Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. C’è anche un secondo ragazzo ferito, non grave. Ma a rompere il silenzio oggi, mentre proseguono le indagini, è anche la madre di Salvatore, il 19enne fermato con l’accusa di aver fatto fuoco.

