Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter | l’orario

Barcellona-Inter è in programma mercoledì alle 21.00. L'UEFA ha appena definito la data e l'orario delle attività in sala stampa alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League. Tra cui la conferenza stampa di Inzaghi. Simone Inzaghi alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona andrà in conferenza stampa alle ore 19.15 direttamente dalla sala stampa dello Stadio Olimpico di Montjuïc, in vista della partita che si giocherà mercoledì alle ore 21.00. Come di consueto Inter-News.it coprirà l'evento LIVE a partire dalle ore 19.00, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell'allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

