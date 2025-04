Investito e ucciso un cane sulla strada parco primo incidente nel giorno del debutto dei bus | scatta la protesta

Investito un cagnolino, "uscito all'improvviso", dice l'autista, "da una villetta, senza guinzaglio". Ecco dunque il primo. Ilpescara.it - Investito e ucciso un cane sulla strada parco, primo incidente nel giorno del debutto dei bus: scatta la protesta Leggi su Ilpescara.it Tutto regolare fino alle 10 di lunedì 28 aprile. Poi l'autobus elettrico passato sull'ex tracciato ferroviario, nei pressi di via Castagna, poco prima di Villa Sabucchi, haun cagnolino, "uscito all'improvviso", dice l'autista, "da una villetta, senza guinzaglio". Ecco dunque il

