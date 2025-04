Investito da un' auto mentre è in strada trasferito in ospedale per contusioni

Investito da un'automobile a Eboli, 39enne straniero trasferito in ospedale. L'episodio si è verificato in serata, in via Roberto Novella ad Eboli. L'uomo non è in pericolo di vita, secondo i primi accertamenti medici svolti dai sanitari dell'ambulanza e auto medica del Vopi. Tuttavia, per. Salernotoday.it - Investito da un'auto mentre è in strada, trasferito in ospedale per contusioni Leggi su Salernotoday.it da un'mobile a Eboli, 39enne stranieroin. L'episodio si è verificato in serata, in via Roberto Novella ad Eboli. L'uomo non è in pericolo di vita, secondo i primi accertamenti medici svolti dai sanitari dell'ambulanza emedica del Vopi. Tuttavia, per.

