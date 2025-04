Investito da un' auto mentre è in bici trasferito in ospedale per contusioni

Investito da un'automobile a Eboli, 39enne straniero trasferito in ospedale. L'episodio si è verificato in serata, in via Roberto Novella ad Eboli. L'uomo non è in pericolo di vita, secondo i primi accertamenti medici svolti dai sanitari dell'ambulanza e auto medica del Vopi. Tuttavia, per. Salernotoday.it - Investito da un'auto mentre è in bici, trasferito in ospedale per contusioni Leggi su Salernotoday.it da un'mobile a Eboli, 39enne stranieroin. L'episodio si è verificato in serata, in via Roberto Novella ad Eboli. L'uomo non è in pericolo di vita, secondo i primi accertamenti medici svolti dai sanitari dell'ambulanza emedica del Vopi. Tuttavia, per.

Paura a Lambrugo per un ciclista investito: la bici incastrata sotto l'auto - Grande spavento oggi, giovedì 10 aprile, a Lambrugo, in via Antonio Stoppani. Proprio sulla rotonda davanti al Comune c'è stato un incidente tra un'auto e una bici (sembrerebbe elettrica), che è rimasta incastrata sotto la vettura. I soccorsi dell'AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono... 🔗quicomo.it

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di reato, per aver denunciato un finto furto dell'auto. D.R., 29enne di Pavia, è stato identificato dai carabinieri come l'automobilista alla guida della Toyota Yaris che nel pomeriggio di martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, ha investito la bicicletta con in sella una donna 32enne nigeriana che trasportava anche il figlio di 9 anni, finiti entrambi in ospedale, per fortuna ... 🔗ilgiorno.it

Jesi, uomo di 51 anni investito e ucciso da un'auto mentre cammina in strada - JESI - Tragedia nel tardo pomeriggio in via Minonna, a Jesi. Un uomo è stato investito e ucciso da una donna alla guida di un'auto, mentre camminava sulla strada. L'incidente... 🔗corriereadriatico.it

Grave bimbo di 10 anni investito da un'auto. Volo d'emergenza a Milano - Il piccolo è arrivato in condizioni disperate al Policlinico di Bari il giorno di Pasquetta. Oggi il trasferimento al Niguarda ... 🔗rainews.it

Ragazzo di 17 anni travolto da un'auto mentre è in bicicletta: violenta la caduta sull'asfalto, portato d'urgenza al Ca' Foncello - PAESE (TREVISO) - Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, nel comune di Paese, all’incrocio tra via 4 Novembre e ... 🔗ilgazzettino.it

Bimbo in bici travolto da auto nel Barese: era in vacanza con la famiglia - L'incidente nei pressi di Altamura nel giorno di Pasquetta: il bambino, di dieci anni, trasportato d'urgenza in ospedale a Bari, è stato successivamente trasferito a Milano, dove risiede, con un volo ... 🔗baritoday.it